Dieron de alta a Denisse González, la ex Gran Hermano: ¿qué problema de salud tiene?

Tras días marcados por la angustia y la incertidumbre, Denisse González -exparticipantes de Gran Hermano 2025- recibió finalmente la noticia más esperada: los médicos le dieron el alta y ya descansa en su hogar, consolidando un paso decisivo en su proceso de recuperación.

La exintegrante del reality show de Telefe permaneció internada durante más de una semana debido a un cuadro de salud delicado. Su hospitalización fue indicada de urgencia luego de que un examen de rutina revelara una baja severa en sus niveles de plaquetas, lo que exigió atención especializada y monitoreo permanente.

Llegó el alta para Denisse, la ex Gran Hermano



Este lunes, Denisse compartió con sus seguidores la mejor noticia: continuará con la recuperación en su hogar. A través de una historia de Instagram grabada desde la habitación del sanatorio, acompañada por su novio y ganador de Gran Hermano, Bautista Mascia, expresó entusiasmada: "Me voy a casa".

A pesar del alta, la joven remarcó que el proceso médico sigue en marcha. Consciente de los pasos que restan, detalló su situación: "Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme".

A lo largo de su internación, la ex Gran Hermano recibió constantes muestras de afecto y preocupación por parte de su comunidad virtual. En reconocimiento a ese apoyo incondicional, antes de abandonar la clínica dedicó un emotivo agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de su evolución a la distancia.

En este sentido, no dudó en agradecer a sus seguidores: "Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo. Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado".

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