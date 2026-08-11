"Tengo 27 años": el primer descargo de Luck Ra tras la ruptura con La Joaqui

La ruptura amorosa entre Luck Ra y La Joaqui continúa acaparando la atención de la agenda de espectáculos, y este lunes llegó el primer descargo del cantante, luego de que sea ella quien hasta el momento informara los detalles del fin de la relación.

Tras la confirmación de la separación por parte de la cantante —quien este último sábado se sinceró al aire en PH, Podemos Hablar al revelar que fue él quien tomó la decisión de terminar y que actualmente transita el dolor del duelo porque aún lo ama—, el artista cordobés decidió romper el silencio y realizó un contundente descargo en sus redes sociales.

Visiblemente cansado de las especulaciones y la exposición mediática en torno a su vida privada, el intérprete utilizó sus historias para poner paños fríos a la situación, desmentir versiones cruzadas y pedir resguardo en este difícil momento personal.

El descargo completo de Luck Ra



Con la sinceridad y el estilo frontal que lo caracteriza, el músico apuntó directamente contra los comentarios malintencionados y las falsas teorías que circularon en los últimos días:

“Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada. Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”, expresó el cantante, descartando de plano cualquier vínculo sentimental con Tuli Acosta y anticipando que ampliará su postura en las próximas horas.

La Joaqui se quebró en PH: Podemos Hablar al contar sobre su separación de Luck Ra



El paso de La Joaqui por el punto de encuentro de PH: Podemos Hablar dejó momentos de profunda emoción y revelaciones íntimas sobre su reciente separación de Luck Ra. La artista, que días atrás había confirmado que fue él quien decidió terminar con el vínculo, no pudo contener las lágrimas al hablar del dolor que le provoca el duelo amoroso.

Con la voz quebrada y visiblemente afectada, la cantante se sinceró frente a Andy Kusnetzoff al explicar los motivos detrás de la ruptura, mientras Yanina Latorre intentaba sacarle más letra.

"Mi duelo no es que me haya hecho algo malo... porque realmente no me hizo algo malo. Mi duelo es entender que la persona que yo amo ya no me ama", expresó la arista con lágrimas en los ojos, dejando en evidencia la herida abierta que le dejó la separación.

minutouno.com