la polémica frase de Luck Ra que ahora todos relacionan con su separación

En medio de la exposición que atraviesa por su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió volver a poner el foco en su carrera musical y sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una nueva colaboración. El cantante cordobés se unirá a DesaKTa2 en una canción que llegará a las plataformas este jueves 13 de agosto.

La noticia comenzó a gestarse el lunes, cuando el artista reapareció en sus historias de Instagram y dejó una serie de declaraciones vinculadas a su vida personal. En ese momento, además de referirse a los rumores sobre su relación con Tuli, Luck Ra anticipó que tenía novedades relacionadas con su música.

“Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, no tengo 28, tengo 27. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”, expresó el cantante.

La frase de Luck Ra que anticipó todo



Luego de aclarar las versiones que circulaban sobre su vida privada, Luck Ra dejó una frase que en ese momento parecía no tener demasiada relación con lo que estaba por suceder: “No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”.

Un día después, el artista retomó aquellas palabras en un nuevo video publicado en su cuenta de Instagram y finalmente reveló el verdadero significado detrás de su mensaje. “No ando desacatado porque ando con los de DesaKTa2”, expresó.





Inmediatamente después, las imágenes mostraron a Fer Olmedo y Joaco Martin, integrantes de DesaKTa2, junto a Luck Ra. De esta manera, quedó confirmado que los artistas trabajaron juntos en una nueva canción que se estrenará este jueves.

Como si fuera poco, los tres músicos también aprovecharon la publicación para interpretar un fragmento del tema, lo que permitió a sus seguidores escuchar por primera vez una pequeña parte de la colaboración que próximamente estará disponible en las plataformas digitales.

El mensaje de Luck Ra tras las repercusiones



La publicación rápidamente despertó todo tipo de reacciones y especulaciones entre los usuarios. Ante los comentarios que comenzaron a aparecer, el propio Luck Ra decidió intervenir y dejó un mensaje en la sección de comentarios.

“Queridos chusmas yo no pienso generar odio hacia nadie, sean felices siempre”, escribió el cantante, en una clara referencia a las interpretaciones que surgieron a partir de sus publicaciones y del contexto personal que atraviesa.

Así, mientras continúa la repercusión por su separación de La Joaqui, Luck Ra eligió canalizar la atención hacia uno de sus principales proyectos: la música. El artista ya tiene lista una nueva colaboración que promete sumar una nueva canción a la escena del cuarteto.

La unión con DesaKTa2 se estrenará este jueves 13 de agosto y, después de las pistas que Luck Ra fue dejando durante los últimos días, sus seguidores ya esperan conocer la canción completa.





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