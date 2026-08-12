Thiago Medina, complicado en la Justicia: no se presentó y se demoraron las pericias





La investigación judicial que involucra a Thiago Medina sumó una nueva novedad luego de la denuncia por presunto abuso sexual presentada por su prima, Iara Agustina Ledesma, de 19 años. El exparticipante de Gran Hermano fue imputado en el marco de la causa, aunque desde el comienzo rechazó las acusaciones en su contra.

En las últimas horas, tanto Medina como la denunciante habían sido convocados por la Justicia para continuar con el avance del expediente y brindar sus respectivos testimonios. Sin embargo, según informó el comunicador Matías González, el joven no habría concurrido a la convocatoria.

“Thiago no se presentó”, aseguró González al dar a conocer la situación. Ledesma, en cambio, sí asistió al lugar indicado para cumplir con la instancia prevista dentro de la investigación.





Las pericias que están demoradas



A la ausencia de Medina se suma otra situación que afecta los tiempos de la causa: las evaluaciones psicológicas ordenadas dentro del expediente todavía no se realizaron en los plazos previstos.

Según la información difundida por González, “las pericias psicológicas están atrasadas”. Estas evaluaciones forman parte de las medidas dispuestas durante la investigación y su demora podría extender los tiempos necesarios para avanzar con las distintas etapas del proceso.

La situación también generó cuestionamientos desde el entorno de la joven denunciante, desde donde expresaron preocupación por lo que consideran una falta de avances en el expediente.

La acusación desde el entorno de la denunciante



En ese contexto, González también hizo referencia a la postura de personas cercanas a Ledesma y señaló: “Me dicen del entorno de Lara que creen que Thiago está atrasando todo porque no quiere que se sepa la verdad”.

Se trata de una apreciación atribuida al entorno de la denunciante y no de un hecho establecido judicialmente. Medina, por su parte, rechazó las acusaciones que dieron origen a la investigación.

De esta manera, la causa continúa en etapa de investigación y todavía quedan pendientes distintas medidas judiciales. La Justicia deberá determinar cómo continúa el expediente, mientras se aguarda por las evaluaciones psicológicas y las próximas actuaciones de las partes.





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