Martín Cirio podría ser declarado personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires

El diputado porteño por el espacio peronista, Federico Mochi, formalizó una iniciativa legislativa para conceder el reconocimiento de Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el rubro cultural a Gustavo Mariano Martín Frattini, reconocido masivamente bajo el seudónimo de Martín Cirio ("La Faraona").

La presentación parlamentaria tiene por finalidad resaltar la trayectoria del comunicador dentro de las plataformas digitales del país.

El documento fundamenta la propuesta en el impacto de los contenidos del comediante, subrayando su origen porteño y el crecimiento del vínculo construido con su público a lo largo de los años en el terreno de las nuevas tecnologías y el entretenimiento.





En la exposición de motivos que acompaña la iniciativa, el legislador Mochi argumenta las razones del reconocimiento expresando que: “El presente proyecto de declaración tiene por objeto otorgar la distinción de Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Gustavo Mariano Martín Frattini, conocido como Martín Cirio, por su trayectoria en la creación de contenidos digitales, la comedia y la producción cultural contemporánea."

A continuación, la presentación repasa los antecedentes biográficos del homenajeado y detalla la expansión de sus actividades profesionales, remarcando que su desempeño “alcanzó una audiencia amplia y trascendió lo digital: llevó sus unipersonales de stand-up a salas de teatro del país y del exterior. Además de lo audiovisual, incursionó en la literatura —con obras de ficción y crónicas—, en la música pop y en distintos formatos de entretenimiento”.

El texto parlamentario concluye solicitando el acompañamiento de los distintos bloques políticos para concretar la distinción institucional. Mochi sintetizó el sentido de la iniciativa hacia el cierre de los fundamentos, instando a sus pares a respaldar el expediente mediante las siguientes palabras: “Por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración”, cerrando así la argumentación técnica del proyecto que ingresó para su debate en la Legislatura porteña.

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