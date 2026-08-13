La atrevida escena que Chris Brown protagonizó con una fan en el escenario

El cantante estadounidense Chris Brown volvió a posicionarse como tendencia en las plataformas digitales luego de que se viralizara un registro en video correspondiente a su última presentación en la ciudad de Toronto, Canadá. El artista convocó a una espectadora a subir al escenario como parte de la puesta en escena, desencadenando una secuencia de alto contenido explícito que simulaba un encuentro íntimo frente a la concurrencia.

Las secuencias difundidas en entornos virtuales muestran al músico realizando movimientos de baile, sujetando del cabello a la mujer y concretando distintos gestos sobre una estructura con forma de cama dispuesta dentro de la escenografía del espectáculo.

El fragmento del show cobró relevancia a partir de la publicación realizada en la red social "X" por el usuario Vitor Mencarelli. El internauta compartió el fragmento audiovisual acompañado por un comentario irónico, poniendo en cuestionamiento los límites que puede cruzar un espectador para concretar la meta de compartir escenario con un referente musical.





El recital se desarrolló en las instalaciones del "Rogers Stadium" en el marco del itinerario "The R&B Tour", espectáculo conjunto que el artista encabeza durante 2026 en compañía de Usher. La propuesta artística de la gira destaca por su despliegue de producción, incorporando rutinas coreográficas, elementos visuales y cuadros de perfil sensual.

Esta clase de interacciones con el público ya había generado repercusión previa durante el desarrollo del mismo tour. En una fecha anterior celebrada en la ciudad de Nashville, Usher interrumpió una secuencia similar al detectar que la espectadora convocada mostraba signos de incomodidad, solicitando de inmediato la retirada de la mujer del escenario.





El trayecto iniciado en junio de 2026 contempla una extensa agenda de conciertos por recintos de gran escala en Canadá y Estados Unidos. Tras su paso por Toronto, los músicos continuarán con sus presentaciones en ciudades como Boston, Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, El Paso, San Antonio y Houston, mientras el video de la controversia suma reproducciones y mantiene a Chris Brown como foco de debate en las redes.





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