Gran Hermano: en instancia decisiva, la placa de nominados fue durísima

En una instancia fundamental del certamen, el reality "Gran Hermano: Generación Dorada", emitido por la pantalla de "Telefe", desarrolló una nueva gala de votación marcada por la intervención de las visitas. Las participantes finalistas ingresaron al confesionario junto a los acompañantes que seleccionaron para esta etapa, en un escenario donde cada sufragio resultó determinante para reconfigurar las alianzas de cara a las instancias definitivas del juego.

El inicio de la noche estuvo condicionado por la decisión de Yisela "Yipio" Pintos, quien en su rol de líder de la semana 25 hizo uso de la sanción fulminante contra Solange Abraham. La medida envió de manera directa a placa a la concursante, dejando definida a la primera nominada de la jornada antes del comienzo de la votación general.

La dinámica implementada para esta semana estableció que los acompañantes contaran con un único voto, configurando una placa bajo la modalidad de Generación Dorada. La recepción de votos del público será de carácter positivo hasta el domingo 16 de agosto, jornada en la que se producirán salvaciones sin que los integrantes de la casa conozcan quiénes aabandonan la placa. Posteriormente, las votaciones pasarán a ser de carácter negativo hasta la concreción de la 26° gala de eliminación programada para el lunes 17 de agosto.

Quiénes son los nuevos nominados en Gran Hermano

En el transcurso del proceso de nominación, los participantes repartieron sus puntos entre diversos compañeros. Luana Fernández destinó cuatro votos a Yanina Zilli, cantidad que se duplicó por la intervención de Matías Hanssen, participante eliminado con anterioridad. A su vez, Danelik Galazán le otorgó un voto a Charlotte Caniggia, mientras que la propia Caniggia sumó dos puntos a Zilli. Por su parte, Sebastián Cola le dio una unidad a Mariela Prieto.

La tensión dentro del confesionario se incrementó cuando Solange Abraham le otorgó dos votos a Luana Fernández, sumando luego las adhesiones individuales de Tomy Riguera, Brian Sarmiento y Catalina “Titi” Tcherkaski hacia la misma jugadora. En tanto, Yanina Zilli ejecutó la nominación espontánea para asignarle tres votos a Yipio, elección que se complementó con la unidad aportada por Martín Rodríguez contra la líder.

En otros giros de la noche, Jennifer “Pincoya” Torres y Alejandra Majluf le otorgaron dos sufragios cada una a Tamara Paganini, acompañadas por la unidad aportada por Steffany “Campanita” Pereira. Aprovechando la ventaja de su liderazgo, Yipio distribuyó cinco puntos: tres dirigidos a Majluf y dos hacia Prieto, obteniendo como respuesta dos sufragios de Paganini hacia la propia Majluf. La votación se cerró con el punto de Jenny Mavinga contra Zilli, los dos votos de Prieto para Caniggia y el punto de Nazareno Pompei hacia Caniggia.

Al concluir la contabilización total de la noche, Mariela Prieto y Jennifer "Pincoya" Torres lograron esquivar la nómina y asegurar su continuidad, garantizando su permanencia en la siguiente fase del programa.

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