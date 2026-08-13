Nuevo disco: salió "Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa"

Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa es una obra que lo pone en diálogo con el repertorio y la sensibilidad de una de las voces fundamentales de la música latinoamericana. El álbum, editado por Sony Music Argentina, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

El lanzamiento contó con un adelanto en julio: "Canción con todos", una pieza emblemática de identidad y pertenencia continental. Ahora, el disco completo despliega diez interpretaciones que recorren el cancionero popular, el folklore, el tango y el rock argentino, uniendo raíz, memoria y presente desde la mirada artística de Nahuel.

"Es un sueño cumplido, es el desafío más importante de mi carrera. Mercedes me dio el puntapié de conectar con mi infancia, con mi esencia. La conocí a los 7 años, por la radio y a partir de eso descubrí un camino ¡escucharla me enseñó tantas cosas! Cantarle a ella es algo muy grande porque también está en mi impronta, que uno la va construyendo con el tiempo, y en esa impronta estoy seguro que ahí está Mercedes", señaló el artista.

Más que reversionar canciones, el proyecto propone una lectura integral del universo de Mercedes Sosa desde la voz, la guitarra y la sensibilidad de Nahuel Pennisi. Las nuevas versiones preservan la potencia poética y colectiva del repertorio, al tiempo que lo acercan al presente con una interpretación personal y genuina.

La selección reúne obras de enorme peso cultural, entre ellas "Cuando tenga la tierra", "Zamba para no morir" y "Soy pan, soy paz, soy más". Además, suma canciones provenientes de otros territorios de la música argentina, como "Los mareados", "Parte del aire" y "Promesas sobre el bidet". Ese recorrido refleja la amplitud artística que caracterizó a Mercedes como intérprete y la vigencia de un cancionero que continúa atravesando generaciones.

Cada canción estará acompañada por un video. Cada uno de ellos se filmó en Tucumán, ciudad natal de Mercedes, bajo la dirección de Niko Sedano. De este modo, prolongan el diálogo entre música, paisaje y memoria que atraviesa todo el álbum.

Con este álbum, Nahuel profundiza su lugar como intérprete de la canción popular y construye un homenaje respetuoso y vivo. Una conversación entre dos sensibilidades unidas por la emoción, la raíz y una manera profundamente humana de decir la música.

*Billboard