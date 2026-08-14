Aseguran que el padre de Tini Stoessel le hizo una sugerencia y provocó un estallido

La confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generó gran repercusión, aunque en las últimas horas también volvieron a circular versiones relacionadas con un presunto distanciamiento de la cantante y sus padres.

En ese contexto, apareció una nueva hipótesis que intenta explicar cómo se habría originado la supuesta interna familiar. La información fue comentada por Marcela Tauro durante la emisión de No está todo dicho, por La 100, donde hizo referencia a una versión vinculada con una charla que Tini habría mantenido con su padre, Alejandro Stoessel.

Según relató la periodista, el productor le habría realizado una particular sugerencia a su hija antes de su casamiento con De Paul: “El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial”.





De acuerdo con esta versión, la recomendación no habría sido bien recibida por la cantante y habría generado un intercambio entre padre e hija.

“Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador”, sostuvo Tauro. En la misma línea, agregó que “Y justamente el auditor sería el contador o el administrador de De Paul”.





La supuesta interna familiar



Siempre según el relato de la periodista, aquella situación habría marcado un antes y un después en la relación de Tini con sus padres. Tauro señaló que el episodio habría sido el detonante de la tensión familiar que comenzó a trascender públicamente.

“Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Dicen que por ese motivo habría sido la pelea con los padres de Tini. ¿Por qué viene el tema? Porque el patrimonio de Tini sería mucho mayor que el de De Paul", destacó.





La periodista también hizo referencia a algunos gastos vinculados con la pareja y aseguró: “De hecho, ayer cuando decían el avión privado y... Eso se lo pagó ella, no se lo pagó De Paul”.

De esta manera, la versión instala el supuesto desacuerdo por una división de bienes como uno de los motivos detrás del distanciamiento familiar, aunque se trata de información surgida en el marco de versiones periodísticas y no de una confirmación por parte de Tini Stoessel o su entorno.

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