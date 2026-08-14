Moria contó por qué Susana y Lali no fueron al estreno de su serie





Moria Casán se encuentra a horas de mostrar una parte de su vida en la pantalla y, antes de ese momento, decidió referirse a algunos detalles que rodearon la presentación de la serie. Entre las cuestiones que generaron mayor revuelo aparecieron dos ausencias: las de Susana Giménez y Lali Espósito.

Durante una entrevista con Bondi Live, la diva fue consultada por ambas figuras y explicó las razones detrás de sus faltazos, aunque cada caso tiene una historia diferente. Respecto de Susana, Moria reconoció que actualmente existe un marcado distanciamiento entre ambas. La One incluso contó que la conductora no se comunicó con ella para felicitarla por el estreno.

"Susana no me escribió para felicitarme, nosotros no nos hablamos. Con Mirtha me hablo más, a veces cuando va al programa me manda mensajes. Con Susana estamos distanciadas hace un montón de tiempo, que no nos hablamos", expresó. Moria, de todos modos, buscó quitarle dramatismo a la situación y diferenció el alejamiento de una eventual pelea. Según explicó, se trata de una relación que quedó en pausa después de distintos episodios y comentarios cruzados.

"No es un enfrentamiento, es una distancia. Yo siempre contesté con una ironía sobre Susana, capaz a ella le molestó. En la serie se ve mucho compañerismo, en el momento que estuvimos nos acompañamos mucho. Ella se divertía mucho conmigo y yo con ella", sostuvo.

El vínculo entre ambas tuvo épocas de enorme cercanía y protagonismo dentro de la televisión argentina. Por eso, la actual distancia vuelve a adquirir una dimensión elocuente justo cuando la vida de Moria llega a la ficción.

La explicación por la ausencia de Lali Espósito



El caso de Lali Espósito es diferente. La cantante y actriz tampoco estuvo presente en la presentación, pese a que su nombre había aparecido anteriormente ligado al proyecto. Moria explicó que no participó de la organización del evento, por lo que no fue quien decidió qué personas serían convocadas a la presentación.

Lali, además, había sido mencionada tiempo atrás como una posible candidata para interpretar a Moria durante alguna etapa de la historia. Finalmente, la producción tomó otro camino y eligió a diferentes actrices para representar a la protagonista. Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione serán quienes encarnen a Moria en distintos períodos de su vida.

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