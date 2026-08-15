Filtraron la conversación de Maxi López con una modelo uruguaya

Maxi López volvió a quedar envuelto en una controversia sentimental después de que trascendieran detalles del supuesto intercambio de mensajes que habría mantenido con la modelo uruguaya Anto Lima. La joven contó en una entrevista con Pilar Smith para LAM que todo habría comenzado en Instagram. Según su relato, el exdelantero primero comenzó a seguirla y luego fue quien dio el primer paso para entablar conversación.

Lima explicó que la situación inicialmente le pareció curiosa, aunque destacó que López se habría comportado como un hombre “súper caballero”. Sin embargo, con el avance de los días, el diálogo habría tomado otro cariz.

De acuerdo con la versión de la modelo, el ida y vuelta virtual se extendió por alrededor de dos semanas. Durante ese lapso, el exfutbolista le habría planteado la posibilidad de viajar a Buenos Aires para mantener un encuentro y compartir una cena.

El detalle de los chats que llamó la atención

Dentro de la conversación habría ocurrido una situación que despertó las dudas de la modelo: algunos mensajes presuntamente fueron borrados. Lima contó que ese comportamiento fue determinante para descubrir que López seguía manteniendo su relación con Daniela Christiansson. “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock”.

La uruguaya también aseguró que el intercambio habría incluido fotografías y comentarios sobre su físico, en un diálogo que progresivamente habría adquirido un tono más íntimo.

Pero la propuesta de López, siempre según el relato de Lima, no habría tenido como único destino la Argentina. La modelo afirmó que también recibió una invitación para encontrarse en Montevideo.

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