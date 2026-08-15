La madre de Gaspi lo recordó a dos meses de su muerte

A dos meses de la trágica muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, su mamá volvió a recurrir a las redes sociales para recordar al joven influencer. Michelle Díaz publicó una fotografía de su hijo y eligió acompañarla con “In memoriam”, una canción interpretada por Kany García y Nach. La publicación no tardó en generar numerosas muestras de cariño de parte de los seguidores que todavía recuerdan al creador de contenido.

La madre de Gaspi también aprovechó el posteo para referirse al particular vínculo que su hijo había construido con quienes lo seguían y que, después de su muerte, continuaron cerca de la familia.

“Y tu comunidad tan amorosa, sigue llorando por vos y mandándonos más amor en cada foto”. Las palabras de Michelle reflejaron tanto la persistencia del dolor familiar como la manera en que la comunidad del influencer continúa expresando su afecto y acompañamiento.

El recuerdo de Gaspi continúa presente

Gaspi falleció el 14 de junio, a los 23 años, como consecuencia de un accidente ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Su muerte produjo una fuerte conmoción entre sus seguidores, amigos y otros creadores de contenido. Poco después de la tragedia, quienes formaban parte de su comunidad organizaron un homenaje multitudinario en el Obelisco denominado “El último fiumba”.

Desde aquel momento, las redes sociales se transformaron en uno de los principales espacios para mantener vivo el recuerdo del joven influencer, con fotografías, videos y mensajes publicados por sus seres queridos y seguidores.

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