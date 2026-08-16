Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia

El actor chileno se refirió a la relación que mantiene con Magnolia y Amancio, sus hijos menores, en medio de la distancia que existe desde que la China Suárez se instaló en Turquía junto a Mauro Icardi.

Benjamín Vicuña fue uno de los invitados de PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, donde habló abiertamente sobre cómo atraviesa la distancia física con sus hijos menores.

El actor reconoció que el día a día es fundamental en la crianza y que la distancia no resulta sencilla. Actualmente, Magnolia y Amancio se encuentran a miles de kilómetros, aunque recientemente pudieron compartir nuevamente tiempo juntos durante su regreso a la Argentina.

“Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, expresó Vicuña durante la entrevista.

En ese sentido, sostuvo que intenta mantener un contacto cotidiano con los chicos y adaptarse a una nueva manera de ejercer la paternidad. También reconoció que la situación “no es cómoda” ni sencilla, pero que busca atravesarla de la mejor manera posible.

El reencuentro con sus hijos

Vicuña contó que cuando sus hijos están en Argentina procura aprovechar al máximo el tiempo compartido. “Ahí trato de meterle mucho tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, explicó.

El actor también reflexionó sobre las distintas formas de ejercer la paternidad y señaló que, aunque la presencia cotidiana es importante, las circunstancias pueden llevar a asumir nuevos roles dentro del vínculo.

En las últimas semanas, además, Vicuña compartió en sus redes sociales distintos momentos junto a sus hijos. Entre ellos, publicó un mensaje dedicado a Amancio por su cumpleaños número seis, acompañado de imágenes del niño.

La charla en el programa de Telefe permitió conocer una faceta más personal del actor, quien dejó en claro que, pese a los kilómetros que actualmente lo separan de Magnolia y Amancio, busca mantener presente y fortalecido el vínculo con ellos.





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