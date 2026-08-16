Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui

A más de dos semanas de su separación de La Joaqui, Luck Ra volvió a referirse públicamente al difícil momento que atraviesa. Lo hizo durante un show en el Festival de la Nieve, en Bariloche, donde se mostró visiblemente emocionado frente al público.

El cantante aprovechó un momento de su presentación para hablar sobre los comentarios que recibió desde que terminó su relación con la artista de RKT. Aunque aseguró que las opiniones no afectan su identidad, reconoció que hubo algo que sí quiso aclarar: las críticas sobre su apariencia.

“No es que me duela a mí, porque yo ya sé quién soy, pero hay algo que me gustaría aclarar”, expresó Luck Ra antes de referirse a los comentarios sobre su aspecto y su figura.

Con lágrimas en los ojos, el artista habló también sobre sus rasgos físicos y explicó que no tiene intención de modificarlos. Incluso hizo referencia, con humor, a su rostro y a un diente que tiene partido producto de un accidente ocurrido durante uno de sus shows.

“Yo no quiero nada de eso”, afirmó al explicar que no busca corregir aquello que forma parte de su identidad.

El mensaje de Luck Ra para los más jóvenes

Durante su discurso, Luck Ra decidió dirigirse especialmente a los niños y adolescentes que estaban presentes en el festival. Les pidió que aprendan a aceptarse tal como son y que no permitan que las críticas sobre su apariencia definan quiénes son.

“Cada imperfección que le digan es su marca personal”, sostuvo el cantante, quien remarcó que ninguna modificación física puede solucionar aquello que sucede a nivel emocional.

Su mensaje se produjo en medio de una fuerte exposición mediática por su separación de La Joaqui y de las distintas versiones que circularon alrededor del final de la relación, incluidas especulaciones sobre una supuesta infidelidad. Ambos artistas habían hablado públicamente sobre la ruptura en las últimas semanas.

El video del momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó distintas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos cuestionaron su actitud, otros destacaron el mensaje de autoaceptación que el artista transmitió desde el escenario.





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