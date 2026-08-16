Mirtha Legrand recordó la última charla que tuvo con Jorge Messi antes de su muerte

Durante la emisión de La Noche de Mirtha, la conductora recordó el vínculo que mantiene desde hace años con la familia Messi y contó cómo fue la última conversación telefónica que tuvo con Jorge Messi, apenas dos meses antes de su fallecimiento.

Mirtha habló sobre el padre de Lionel Messi durante una charla con sus invitados y destacó la relación cercana que construyó con la familia a lo largo del tiempo.

La conductora también había expresado públicamente su pesar tras conocerse la muerte de Jorge, con un mensaje dirigido a Celia Cuccittini, Lionel y toda la familia Messi, en el que manifestó su acompañamiento ante la pérdida.

La muerte de Jorge Messi generó una fuerte repercusión en el mundo del fútbol y entre las figuras que mantuvieron algún tipo de vínculo con la familia. Su hijo, Lionel Messi, lo despidió con una emotiva carta en redes sociales, en la que recordó el papel fundamental que tuvo su padre a lo largo de su vida y de su carrera profesional.

La charla que Mirtha decidió compartir en televisión volvió a poner en escena el costado más personal de Jorge Messi y el vínculo que había construido con distintas figuras del espectáculo argentino.

Ciudad Magazine