Sergio Lapegüe despidió a su hijo Franco, que viajó a cumplir su sueño

Sergio Lapegüe protagonizó un momento cargado de emoción durante las últimas horas al despedir a su hijo Franco, quien viajó a Estados Unidos para comenzar una nueva etapa de su vida académica en Harvard. El periodista compartió en sus redes sociales imágenes del momento en el aeropuerto de Ezeiza y acompañó el video con un extenso mensaje dedicado al joven, en el que expresó su orgullo, pero también la tristeza propia de una despedida familiar.

Franco partió acompañado por el afecto de sus seres queridos. Familiares y amigos se acercaron hasta el aeropuerto para saludarlo antes del viaje, mientras que su hermana también estuvo presente en el momento de la despedida. Para Lapegüe, la escena tuvo una mezcla de sensaciones difíciles de ocultar.

“Toda la familia se va a notificar. Emoción y orgullo. Y tristeza también, poquito, poquito”, expresó el periodista mientras registraba los instantes previos a la partida. Luego destacó la presencia de los amigos de su hijo y agregó: “Y los amigos que nos vienen a despedir, ya. Y su hermana también”.

En medio de ese momento cargado de emociones, definió la despedida como una muestra del vínculo construido dentro de la familia: “Hermosa construcción, de lo más lindo que hay en la vida”. Además del video registrado en Ezeiza, el periodista publicó un extenso texto en su cuenta de Instagram para acompañar las imágenes.





El mensaje de Sergio Lapegüe para su hijo



Allí habló directamente con Franco y destacó el desafío que representa la nueva etapa que está a punto de comenzar. “Hoy toca despedirte. Hoy encarás tu máximo desafío. Siempre en silencio. Siempre bajo perfil en medio de nuestra familia de locos”, escribió. Según contó, Franco venía preparándose desde hacía tiempo para concretar uno de sus objetivos personales. “Te estabas preparando para cumplir otro sueño”, señaló el periodista, antes de contar detalles de la experiencia que comenzará su hijo en Estados Unidos.

Uno de los aspectos que más resaltó fue que Franco no solamente estudiará en Harvard, sino que también vivirá dentro del campus universitario. Lapegüe hizo referencia a la enorme tradición de la institución y expresó su orgullo por el paso que dará el joven. “Vas a estudiar y vivir en el campus, donde se recibieron 8 ex presidentes norteamericanos y más de 160 premios noveles”, escribió.

El viaje también significó para Lapegüe dejar atrás algunas de las rutinas que compartía habitualmente con su hijo. Por eso, en su publicación no ocultó la nostalgia que le genera tenerlo lejos durante esta nueva etapa. Reconoció que extrañará especialmente algunos momentos cotidianos que formaban parte de su vínculo con Franco. “Voy a extrañar nuestras caminatas por nuestro Lomas de siempre y las tardes del gym de toda la vida”, expresó.

La publicación estuvo acompañada por imágenes del aeropuerto y rápidamente reflejó la mezcla de orgullo y nostalgia que atravesó a la familia durante la despedida. Lejos de plantear la distancia como un obstáculo, eligió poner el foco en el futuro de su hijo y en la posibilidad de que pueda disfrutar plenamente de la experiencia que está por comenzar. “Solo deseo que seas feliz. Que disfrutes cada paso. Siempre vamos a estar con vos a pesar de la distancia. No hay techo, pa. Seguí tu camino”, concluyó.

Qué estudiará Franco Lapegüe en Harvard



Según contó el propio Sergio Lapegüe, Franco viajó a Estados Unidos para realizar un “MBA en Business Administration” en Harvard. Recordó además el momento en que su hijo le comunicó que había decidido postularse a la prestigiosa universidad. “Me esperaste en la puerta de calle y me dijiste ‘apliqué en Harvard’”, relató en su publicación.

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