Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña y lanzó una durísima acusación sobre sus hijos





La disputa en torno a la familia ensamblada volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, Mauro Icardi salió al cruce de Benjamín Vicuña luego de que el actor hablara públicamente sobre cuánto extraña a sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes pasaron varios meses en Turquía.

Vicuña se refirió al vínculo que mantiene con los niños y dejó una frase que no pasó inadvertida: "El vínculo con Amancio y con Magnolia no me lo puede robar nadie".

Las declaraciones llegaron a oídos de Icardi, quien decidió responder a través de sus redes sociales. El futbolista publicó una de sus características placas negras y realizó un extenso descargo contra el actor.

El contundente mensaje de Icardi



Sin mencionar inicialmente a Vicuña de manera directa, Icardi dejó en claro a quién estaban dirigidas sus palabras y cuestionó la forma en la que el actor expuso públicamente la situación.

"Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", comenzó escribiendo.





A partir de allí, el futbolista apuntó directamente contra la relación de Vicuña con sus hijos y puso en duda cuánto tiempo habría compartido con ellos durante su estadía en Turquía.

"Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos", lanzó Icardi.

Pero el mensaje fue todavía más allá. En una de las frases más fuertes de su descargo, agregó: "Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver".

El dato que aportó Mauro Icardi



Para respaldar sus dichos, Icardi hizo referencia al tiempo que los chicos permanecieron en Turquía y aseguró que la presencia de Vicuña durante ese período habría sido mucho menor a la que, según él, podría interpretarse a partir de sus declaraciones públicas.

"De esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15 o 20 días. Después, frente a cámara, el discurso es otro", sostuvo.

De esta manera, Icardi instaló una nueva versión sobre el vínculo entre Vicuña y sus hijos y cuestionó abiertamente el relato del actor.

El cruce vuelve a poner bajo la lupa la relación entre los adultos que forman parte de esta familia ensamblada, mientras las declaraciones de ambos continúan generando repercusiones en redes sociales.

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