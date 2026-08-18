La serie sobre Moria Casán, a juicio: la familia de Luis Vadalá iniciará acciones legales

A pocos días del lanzamiento de "Moria", la serie ficcional que repasa la trayectoria de Moria Casán quedó envuelta en un conflicto judicial. El entorno familiar de Luis Vadalá anunció que recurrirá a la Justicia al considerar que la figura de la ex pareja de la artista fue retratada de manera distorsionada e inexacta a lo largo de los episodios.

La noticia fue revelada en la pantalla de América TV durante la emisión del ciclo "LAM", donde el conductor Ángel de Brito detalló que la presentación judicial será encabezada por Ingrid Vadalá. La primogénita del comerciante, de 47 años y ajena al ambiente artístico, cuestionó en duros términos la caracterización que la serie realiza sobre su padre.

Durante el programa, de Brito leyó los descargos transmitidos por la hija de Vadalá, quien expresó su malestar ante la imagen transmitida en la pantalla al manifestar que: “Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso, sin embargo han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada y si hubiese tenido un problema de consumo, eso es algo que forma parte de la privacidad de una persona”.

Asimismo, la mujer remarcó que los orígenes populares de su progenitor fueron utilizados dentro del relato de modo peyorativo, asegurando: "Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común. No entiendo cuál fue el fin. Mi papá podría tener mil defectos, pero era un señor, y te lo digo a pesar de haber tenido muchas diferencias con él, lo que nos costó los últimos años de nuestra relación”.

En sus declaraciones, la demandante sostuvo que presenció de manera directa la historia sentimental desde que tenía 12 años, afirmando que las secuencias exhibidas no respetan los hechos reales.

Ingrid Vadalá desmintió las instancias relativas tanto al inicio como al desenlace del noviazgo, remarcando: “La realidad es que prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió, incluso el comienzo de la historia fue presentado de una manera que no se condice con la realidad, el final de esa relación tampoco fue como lo muestran”.

Finalmente, el periodista de "LAM" concluyó la lectura de las palabras de Ingrid, donde rechazó las insinuaciones sobre supuestas irregularidades patrimoniales tras el quiebre de la pareja al señalar: “También conozco las circunstancias posteriores a la separación. Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación”, confirmando así el inicio de una demanda formal contra la empresa responsable de la producción.

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