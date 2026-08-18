Caro Trippar recordó el día que recibió un diagnóstico que le cambió la vida





Caro Trippar volvió a hablar con su comunidad sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó desde que recibió el diagnóstico de cáncer de mama con metástasis. En un nuevo video publicado en su canal de YouTube, la creadora de contenido reconstruyó con crudeza el día en que recibió información que modificó por completo su manera de entender la enfermedad.

El episodio ocurrió el 4 de junio, durante una consulta con su oncólogo que coincidió con el cumpleaños de su marido, Sebas. Según recordó, en ese momento todavía intentaba negar lo que estaba sucediendo y continuar con su vida como si la situación no fuera tan grave.

Durante la consulta, el especialista revisó los estudios y le explicó que las manchas observadas indicaban que la enfermedad se había extendido al esternón, mientras que también existían dudas respecto de una posible afectación en el hígado. Frente a esa información, Caro recibió la explicación de que se trataba de una metástasis localizada y que, en términos tradicionales, el cuadro no era considerado curable.





El impacto de conocer el diagnóstico



La noticia provocó un fuerte impacto emocional en la influencer, que inmediatamente relacionó su situación con la experiencia de un familiar. “En mi cabeza lo primero que se me vino cuando me dijo que tenía metástasis fue mi abuelo, que falleció por algo similar … En mi cabeza era eso tipo: tenés cáncer, tenés metástasis, te vas a morir”, relató.

La angustia aumentó cuando descubrió que el tratamiento indicado no sería una quimioterapia tradicional. Los médicos le recomendaron medicación oral y una inyección mensual destinada a inducir la menopausia, algo que despertó todavía más preguntas y temores en la creadora de contenido.

En medio de esa incertidumbre, Caro reconoció que tomó una decisión que posteriormente recomendó no repetir: cargó sus informes médicos en ChatGPT para intentar encontrar respuestas por su cuenta.

La información que recibió en ese momento tuvo un efecto devastador. Según contó, la herramienta le mostró estimaciones de sobrevida asociadas a determinados escenarios de respuesta al tratamiento, algo que profundizó todavía más su miedo.

“Yo ahora estoy luchando por vivir 5 años, 10 años con toda la furia, o sea no voy a llegar a los 12 años de Milo”, expresó, al pensar en el futuro de su hijo.

Con el paso del tiempo y gracias al acompañamiento de su familia, su entorno y su psicóloga, Caro pudo atravesar aquel momento desde otra perspectiva. Actualmente continúa con el tratamiento indicado por sus médicos y espera los próximos resultados de laboratorio para conocer cómo está respondiendo.

Su manera de enfrentar la enfermedad también cambió. Al recordar aquel día, aseguró que ya no se encuentra en el mismo lugar emocional y cerró su relato con una frase que refleja su decisión de seguir adelante: “Realmente creí que me iba a morir, ahora siento que no me voy a morir, así que no se preocupen porque no me voy a morir. No de esto, me rehúso a morirme por el cáncer chicos, por favor, no va con mi personalidad”.

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