Sofia Gonet contó el calvario que vivió tras aplicarse una inyección para adelgazar

Sofi Gonet, más conocida como La Reini, compartió con sus seguidores una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. La influencer recordó qué ocurrió cuando decidió aplicarse una sustancia para bajar de peso mientras atravesaba una etapa de entrenamiento intenso.

En ese momento, su objetivo era conseguir resultados físicos más rápidos y controlar el apetito. Fue entonces cuando le ofrecieron probar retatrutida, una sustancia que, según relató, le presentaron como una alternativa para adelgazar.

“Me ofrecen esta nueva droga mágica”, contó Gonet al recordar cómo comenzó todo. La influencer reconoció que tomó la decisión sin conocer en profundidad qué estaba incorporando a su organismo y, con el tiempo, definió aquella elección como un “ataque de ignorancia bruta”.

Los efectos aparecieron poco después de aplicarse la sustancia. La Reini comenzó a experimentar mareos, vómitos, temblores y confusión, síntomas que terminaron preocupándola seriamente.

El momento de mayor angustia ocurrió mientras intentaba comer. “Fui a la cocina a comer una pechuga de pollo y al bocado dos, empecé a sentir como todo dentro de mi cuerpo empezaba a fallarme...creía que iba a morir, se los juro”, relató.

Ante el cuadro, decidió consultar con un médico y realizarse los controles necesarios. Una vez en el hospital, los profesionales le explicaron que las molestias deberían disminuir a medida que la sustancia fuera abandonando su organismo.

Sin embargo, la recuperación no fue inmediata y los síntomas persistieron durante varios días. “Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida, una semana entera sin comer nada y un mes sin tener un antojo”, aseguró la joven.





Cómo cambió la relación de La Reini con la comida



El episodio también tuvo consecuencias en su manera de relacionarse con la alimentación. Durante ese período, Gonet explicó que la comida dejó de generarle la sensación de bienestar que tenía anteriormente.

“La comida había dejado de darme bienestar por completo”, contó. Incluso señaló que podía ingerir apenas un par de bocados y sentirse satisfecha durante prácticamente todo el día.

A partir de lo ocurrido, La Reini aseguró que comenzó a cuestionarse la presión por conseguir determinados resultados físicos y la necesidad de recurrir a métodos extremos para adelgazar.

“Nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza primero ni obsesionarme con bajar de peso ni tomar algunas de estas medidas insalubres para conseguirlo”, reflexionó.

Finalmente, la influencer puso el foco en la importancia de mantener una relación saludable con la alimentación y el bienestar personal.

“No hay nada más lindo que ser feliz, que disfrutar de la comida, que estar sano y que sentirse sano”.

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