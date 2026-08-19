Momi Giardina cumplió el gran sueño de su papá y lo hizo llorar de emoción

Un momento cargado de emoción tuvo como protagonista al papá de Momi Giardina, conocido por su comunidad como “El Duende”. La bailarina, acompañada por su hija Juli Castro, preparó una sorpresa que terminó cumpliendo uno de los grandes deseos de su padre.

Todo comenzó cuando ambas le entregaron un sobre que, a simple vista, parecía contener una carta. Al abrirlo y descubrir su contenido, el hombre no pudo ocultar la sorpresa y preguntó: “¿Es cierto esto?”

La respuesta llegó cuando mostró los boletos frente a quienes estaban presentes. Momi confirmó de qué se trataba: “Dos pasajes a Europa”. La noticia provocó aplausos y rápidamente dio paso a un momento de mucha emoción.

Con lágrimas en los ojos, “El Duende” expresó lo que significaba para él poder concretar ese viaje: “Pensé que me iba a morir sin ir”.

Pero la sorpresa todavía guardaba un detalle. Al informarle que debía elegir a una persona para acompañarlo, el hombre señaló hacia un costado y apuntó a Fany, su exesposa y mamá de Momi.

La situación dio lugar a un divertido comentario sobre la posibilidad de viajar juntos. “El día que en una librería vean un libro que diga 'el matrimonio perfecto', el autor no soy yo. Pero tampoco soy tan jodido, sé lo que marca la ley”, expresó entre risas.





Momi Giardina regresa al teatro con “La Llamada”



Además de protagonizar este emotivo momento familiar, Momi Giardina se prepara para un nuevo desafío profesional con el regreso de La Llamada a la calle Corrientes.

El musical vuelve con un nuevo elenco después de una exitosa temporada en Mar del Plata, donde consiguió 7 nominaciones a los Premios Estrella de Mar 2026.

La obra, que fue un éxito en Madrid durante una década, presenta una historia particular en la que una de sus protagonistas se enamora de Dios y también incluye un romance entre monjas. La puesta combina humor, música y diferentes estilos de baile, con canciones de Whitney Houston y otros ritmos latinos.





Una de las figuras que había formado parte de la propuesta era Flor Jazmín Peña, quien se destacó tanto por su desempeño en el baile como por su faceta vocal. Sin embargo, no será parte de las últimas 12 funciones en calle Corrientes.

Al conocerse la nueva etapa del espectáculo, la pareja de Nico Occhiato le dedicó un mensaje a sus excompañeros: “La van a romper toda ahí estaré viéndolos”.

La nueva temporada volverá a contar con César “Banana” Pueyrredón, quien interpreta a Dios, además de Leticia Siciliani y Julieta Castro.

A ellos se sumarán nuevas figuras, entre ellas Momi Giardina, quien tendrá la particularidad de compartir escenario con su hija, y Evitta Luna, una de las artistas que actualmente se destaca en Luzu.

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