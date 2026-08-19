Lali Espósito destruyó a Marcelo Polino tras sus polémicas declaraciones





La relación entre Lali Espósito y Marcelo Polino atraviesa un nuevo capítulo de tensión. El periodista, que durante años se mostró cercano a la cantante e incluso llegó a definirse como “el padrino del club de fans de Lali”, cuestionó públicamente su actitud durante las grabaciones de la serie sobre Moria Casán y aseguró que la artista habría evitado compartir un encuentro con él y otros amigos de la diva.

Sus declaraciones generaron una rápida respuesta de Lali, quien decidió hablar del tema con Ángel de Brito en LAM. La cantante negó de manera categórica la versión y sostuvo que existen registros que permiten comprobar que lo contado por Polino no coincide con lo ocurrido durante la filmación.

La respuesta de Lali Espósito a las acusaciones de Polino



Todo comenzó cuando Polino habló en La Mañana con Moria sobre el supuesto cambio de actitud de la cantante. “La amorosa y cálida que era conmigo y con Moria ya no está. Un cambio ha habido”, afirmó el periodista, quien viene cuestionando públicamente a Lali desde hace un tiempo.

Frente a esto, Lali decidió responder. “Te lo digo solo porque vi algo que pusiste en X y porque me pinta”, aclaró antes de referirse directamente a los dichos de Polino.

“No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que son hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, sostuvo la artista.





Lejos de dejar el tema ahí, Lali apuntó directamente contra las intenciones del periodista y cuestionó la veracidad de sus declaraciones: “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”.

“Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, agregó la cantante, dejando en claro que considera que detrás de los dichos existe un conflicto personal.

La referencia de Lali a Javier Milei



En medio de su respuesta, Lali también vinculó el enfrentamiento con las diferencias políticas que mantiene con Polino y su cercanía con Fátima Flórez. “Ladri Depósito lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, lanzó la cantante.

La artista cerró el tema con una contundente definición sobre la situación: “Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”.

El enfrentamiento entre ambos tiene antecedentes. Polino pasó de ocupar un lugar cercano en los comienzos de la carrera de Lali a convertirse en uno de sus principales críticos. En distintas oportunidades, el periodista cuestionó el crecimiento de la artista y sostuvo que con el éxito habría cambiado su manera de vincularse con quienes la acompañaron durante sus primeros años en el ambient

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