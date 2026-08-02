Wanda Nara reveló el devastador trauma que sufrieron sus hijos tras el robo en Italia

El violento robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo de Milán, dejó secuelas profundas en sus hijos. La empresaria relató en diálogo con el programa Primicias Ya el drama que vivieron sus hijos durante el asalto y cómo el miedo se instaló en la familia.

“Me llegó un pedido de la licenciada que acompaña a las nenas, me dijo la psicóloga de las nenas que le mande todos los vídeos donde aparecen mis hijos porque encontraba en una de ellas un trauma grande de algo que también sucedió esa noche para ayudarla”, explicó la mediática.

La empresaria explicó que, más allá de las burlas o comentarios en redes, como madre su prioridad fue contener a sus hijos: “Primero quise tratar de tranquilizar a todos los chicos, los más grandes están súper asustados. Maxi se los llevó con él y están con sus hermanitos chiquititos, el lunes viene para acá a estar de vuelta conmigo, pero se fueron unos días con su papá porque estaban muy asustados, no dormían de noche”.

Entonces, Wanda reveló que su hijo mayor llegó a extremos por el miedo: “Mi hijo más grande estaba con un cuchillo en la mano y me decía ‘mamá, la puerta, un cuchillo’. Quería dormir con un cuchillo en la mano porque todos sintieron impotencia”.

Además, contó que los chicos más grandes se sintieron culpables: “Sentían que podrían haber hecho algo en ese robo o enfrentar a esta gente que entró en mi casa y todo este sufrimiento de las hermanas por sus documentos no hubiera pasado”.

EL PEDIDO DE AYUDA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI: “NO ME RESPONDIÓ”

Wanda Nara contó en el ida y vuelta con la emisión de América que intentó comunicarse con Mauro Icardi, para informarle sobre la situación el día del robo en la casa de campo de Milán: “Tiene tres llamadas mías y mensajes diciendo que por favor me llamara, que quería escribir para contarle esto. Nunca me contestó”.

“Se lo comuniqué a Fernanda Matera, que es nuestra intermediaria, pero yo sentía que una urgencia así también tenía que venir desde mi lado y Fernanda me respondió lo mismo, que nunca tuvo respuestas de la escuela”, concluyó.

Ciudad Magazine