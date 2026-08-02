Daniela Celis reveló que aceptó la tarjeta de crédito de un desconocido en un boliche

Daniela Celis contó una anécdota insólita de su última salida nocturna sin sus hijas. La ex participante de Gran Hermano relató, entre risas, cómo un desconocido se le acercó en un boliche de la Costanera y le entregó su tarjeta negra para que invitara a todo su grupo de amigas sin mirar el gasto.

La influencer contó que esa noche había salido a bailar mientras Thiago Medina se quedaba con las nenas. En medio de la pista, un hombre se le acercó por detrás y, sin mediar demasiadas palabras, le ofreció pagarle todo lo que quisiera pedir a ella y a su grupo. Daniela dudó al principio, pero terminó aceptando la propuesta y pidió una mesa con champagne para todas.

LA INSÓLITA PROPUESTA EN LA NOCHE PORTEÑA

En diálogo con Nacho Elizalde, la joven detalló que el episodio ocurrió el último fin de semana libre que tuvo sin sus hijas. En plena pista de baile, un hombre alto de nombre Tomás se le acercó sorpresivamente para entregarle en mano un plástico financiero de alta gama junto a una llamativa oferta de financiamiento: “Te invito a vos y a tus amigas, pedite lo que vos quieras”.

Aunque en un primer momento pensó en declinar la insólita invitación por timidez, la rápida presencia de la camarera con la terminal de cobro la llevó a tomar una decisión instantánea.

EL REACCIÓN DE DANIELA CELIS TRAS USAR EL PLÁSTICO DE UN DESCONOCIDO



“Ay, qué satisfacción que sentí en ese momento. Es como sentir un orgasmo, algo glorioso en tus venas”, expresó sin filtros al recordar la secuencia.

Daniela Celis durante la entrevista en el ciclo Hay Amor con Nacho Elizalde







Tras concretar el abultado consumo y comprobar que el pago fue exitoso, la joven le devolvió la credencial al sujeto, le dio las gracias y continuó el festejo junto al resto de sus amigas. Sin embargo, su sincero relato sobre el desmedido beneficio ajeno no tardó en volverse viral y generar una oleada de duros cuestionamientos en las plataformas digitales.

LA REPERCUSIÓN DE LA ANÉCDOTA DE DANIELA CELIS EN REDES

El fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de comentarios encontrados. Mientras algunos usuarios celebraron la ocurrencia y el desparpajo de Daniela Celis para contar la historia sin filtro, otros la cuestionaron por aceptar una invitación de un desconocido en medio de la noche.

Ciudad Magazine