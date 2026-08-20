Preocupación por la ex Gran Hermano Denisse González: volvió a ser internada de urgencia

El estado de salud de Denisse González volvió a generar preocupación. La ex participante de Gran Hermano y novia de Bautista Mascia tuvo que ser reingresada en la Clínica Bazterrica, pocos días después de haber recibido el alta médica, el lunes 10 de agosto, tras permanecer 12 días internada.





Luego de regresar a su casa, la joven había compartido con sus seguidores que sus controles mostraban una evolución alentadora. Sin embargo, un nuevo episodio modificó el panorama y obligó a los médicos a disponer una nueva internación.

A través de sus redes sociales, "Denu" explicó cómo se produjo el inesperado retroceso y detalló los resultados de sus últimos análisis.

"Les actualizo un poquito. El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien", indicó la influencer. "Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000. Así que me tuvieron que internar nuevamente".





La caída en los valores ocurrió en apenas algunos días y representó un fuerte impacto para Denisse, que deberá comenzar una nueva etapa de tratamiento.

"Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo", concluyó.





La enfermedad que atraviesa Denisse González



Días antes, el 15 de agosto, Denisse había publicado un video en Instagram en el que decidió explicar con mayor profundidad qué le sucedió y cómo comenzó todo.

"Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada. Para que entiendan, una persona normal tiene de 150 mil a 450 mil plaquetas. Yo llegué a urgencias con 3.000", relató la ex Gran Hermano.

En ese mismo video, explicó la función que cumplen las plaquetas y dio detalles sobre el motivo por el que sus valores llegaron a niveles tan bajos.

"Las plaquetas son las que ayudan a que la sangre deje de salir cuando nos lastimamos, y si están demasiado bajas, podes tener una hemorragia interna. Mi cuerpo piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye. Esto puede pasar por una medicación, una infección, otra enfermedad autoinmune como cáncer o lupus. Algo que a mí me costó mucho entender es que también puede pasar sin una causa concreta".

Durante su primera internación, los especialistas realizaron distintos estudios para descartar posibles causas y determinar cuál era el tratamiento más adecuado.

"La cantidad de días que estuve internada me pincharon por todos lados para ir descartando todo este abanico de posibilidades, gracias a Dios el abanico se fue achicando con las cosas graves que se descartaron. También hay un abanico de tratamientos, el primero que hicimos no funcionó. Ahora me dieron un parche, yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente van a bajar. Esto es solo un parche para que yo pueda tener un estado de vida normal. Vamos a ver cómo seguir", relató.

Las señales que alertaron a Denisse



En medio de su relato, la influencer también recordó cuáles fueron los primeros indicios que la llevaron a realizarse estudios. Según contó, había comenzado a notar cambios en su cuerpo que inicialmente no relacionó con un problema de salud.

"Me di cuenta de esto porque yo tenía moretones en el cuerpo y algo que se llama petequias, que son unos puntitos rojos que confundí con alergia. No le di bola a eso, pero gracias a Dios me hice el examen general de siempre".

Además, explicó que una serie de circunstancias terminaron haciendo que se realizara el chequeo antes de lo previsto.





"Un día me desvelé y fui cuatro días antes al laboratorio a hacerme el chequeo, no solo eso, sino que se me canceló un viaje que iba a hacer en esos días. Así que no sé cómo pero llegué, esos 4 días podrían haber cambiado todo", siguió.

Por último, Denisse se mostró esperanzada frente a la nueva etapa que deberá atravesar y aseguró que intenta afrontar el proceso con una mirada positiva.

"A veces la vida te pone estas cosas en el camino y uno no las elige, pero sí puede elegir cómo atravesarlas, y elegí hacerlo con el mejor humor posible. Tengo mis días, porque es un garrón, pero vamos a tirar las buenas energías y ojalá que esto sea algo corto que dure poco y termine siendo una anécdota. Como me dijo una persona que quiero mucho: siempre es un día más cerca de la curación".

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