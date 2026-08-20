Alejandro Stoessel fue internado de urgencia y su hijo Francisco lo acompaña





La salud de Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel y Francisco, generó preocupación luego de que el productor tuviera que ser internado de urgencia. El episodio ocurrió este martes y derivó en su traslado al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

Según informó Pepe Ochoa en LAM, Stoessel sufrió un fuerte dolor en el pecho y permanece bajo atención médica mientras le realizan distintos estudios para determinar su estado de salud.

En las últimas horas, además, trascendió que Fran Stoessel se acercó al centro médico para acompañar a su padre durante este momento. La presencia del joven fue registrada y posteriormente difundida en redes sociales por el periodista Fede Flowers.





“Fran, hermano de Tini en la clínica de la Trinidad de San Isidro acompañando a Alejandro Stoessel tras su internación de urgencia por un dolor en el pecho. Tini y Mariana Muzlera por el momento no se hicieron presentes”, informó en X.

La internación de Alejandro Stoessel se produce, además, en un contexto marcado por recientes versiones sobre un posible distanciamiento entre Tini y sus padres, junto con rumores que incluso señalaban que no estarían invitados a su casamiento con Rodrigo de Paul.

Por el momento, el productor continúa bajo seguimiento médico y se aguardan mayores precisiones sobre el resultado de los estudios que determinarán cómo evoluciona su cuadro.

Aseguran que el padre de Tini Stoessel le hizo una sugerencia a la artista y provocó un estallido: qué le dijo



La confirmación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generó gran repercusión, aunque en las últimas horas también volvieron a circular versiones relacionadas con un presunto distanciamiento de la cantante y sus padres.

En ese contexto, apareció una nueva hipótesis que intenta explicar cómo se habría originado la supuesta interna familiar. La información fue comentada por Marcela Tauro durante la emisión de No está todo dicho, por La 100, donde hizo referencia a una versión vinculada con una charla que Tini habría mantenido con su padre, Alejandro Stoessel.

Según relató la periodista, el productor le habría realizado una particular sugerencia a su hija antes de su casamiento con De Paul: “El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial”.





De acuerdo con esta versión, la recomendación no habría sido bien recibida por la cantante y habría generado un intercambio entre padre e hija.

“Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador”, sostuvo Tauro. En la misma línea, agregó que “Y justamente el auditor sería el contador o el administrador de De Paul”.

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