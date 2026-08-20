Sofía Jujuy Jiménez apuntó a Flor Vigna tras la polémica con Cande Ruggeri

La polémica entre Flor Vigna, Cande Ruggeri y Nico Occhiato se instaló a partir de una inesperada declaración de la cantante desde La Casa de los Famosos México, donde aseguró que años atrás Ruggeri había coqueteado con Occhiato cuando el conductor todavía era su novio.

Como era de esperarse, sus dichos generaron repercusiones y una posterior respuesta de Ruggeri en redes sociales.

En medio de la controversia, Sofía Jujuy Jiménez decidió hablar públicamente y respaldar a su amiga. La modelo fue consultada sobre el episodio durante una entrevista con Puro Show (El Trece) y recordó los viajes a Disney que realizaban distintas figuras del ambiente.

"Estaba buenísimo porque te llevaba una empresa y te pagaban por disfrutar de Disney. Me acuerdo que viajé con Emi Mernes que recién empezaba a cantar y no me acuerdo los varones que había. Pero hubo un montón de viajes", comenzó la modelo en una nota con Puro Show (El Trece).





A partir de sus declaraciones, el cronista Walter Leiva le planteó directamente la versión que había circulado años atrás y que ahora generó controversia:

“¿A quién le crees? Porque Occhiato le dijo en su momento a Flor que Cande había ido y se había metido en su cama, Cande obviamente salió a desmentir y dijo que fue se la contaron al revés”, le consultó el cronista Walter Leiva.

Ante la pregunta, Jujuy tomó distancia de los dichos de Vigna y dejó en claro su postura respecto de Ruggeri. Además, cuestionó que una situación ocurrida tantos años atrás sea expuesta nuevamente en este contexto.

“Es un tema re personal de ellos, Cande es amiga. No la veo para nada haciendo eso. No sé ni si quiera por qué está saliendo este tema ahora, pasó 12 años, ¿por qué lo trae ahora, ¿qué necesidad? Quizás el hecho de estar en un reality necesita... pero me parece fuerte ensuciar a alguien así y dar nombre y apellido".

La modelo también consideró que la exposición del tema pudo haber tenido una intención vinculada con la repercusión mediática que finalmente generó.

"Ella habló directo y lo hizo para eso (el revuelo mediático) de hecho está pasando porque estoy hablando de este tema", continuó firme la modelo.

Por último, Sofía Jujuy Jiménez prefirió no profundizar sobre los detalles de aquella situación y volvió a defender a su amiga frente a las acusaciones.

"Son historias muy personales, yo no voy a entrar en detalles. Si me parece que no está bueno tirar nombres y ensuciar a alguien, cualquiera. No sé si lo dijo apropósito para hacerla quedar mal o le quedó resentimiento de aquella época", cerró Sofía Jujuy Jiménez sobre el tema.

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