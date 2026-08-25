Telefe anunció los primeros confirmados de MasterChef Celebrity y estalló el morbo





Las cocinas más famosas del mundo vuelven a encenderse muy pronto en la pantalla de Telefe. La esperada nueva temporada de MasterChef Celebrity calienta motores y, en medio de muchas expectativas, el programa Cortá por Lozano reveló en exclusiva los nombres de los primeros dos artistas confirmados para el reality.

El arribo de L-Gante y Luck-Ra a las hornallas



Aunque gran parte de la nómina de concursantes sigue siendo un completo misterio resguardado por la producción, el exitoso magazine vespertino sorprendió a todos al dar a conocer a los primeros dos músicos que buscarán alzarse con el ansiado premio mayor de la televisión:





L-Gante: El máximo referente de la cumbia 420 debutará en la competencia culinaria en una nueva etapa de su vida. Su participación generará un gran revuelo mediático, ya que el cantante volverá a cruzarse en un estudio con la flamante conductora del formato, Wanda Nara, quien además es su expareja.



Luck-Ra: El cantante cordobés, que viene de afrontar una reciente separación de La Joaqui, se animará a probar suerte en la gastronomía. Además de buscar colgarse medallas con sus preparaciones, promete aportar su característico sentido del humor y alegría al certamen, tal como lo hizo anteriormente durante su participación en La Voz Argentina.

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