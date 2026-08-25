"Hay una que es chorra en Popstars": denuncia de Martín Cirio





Martín Cirio generó un verdadero revuelo. El creador de contenido, que ocupará el rol de "coach espiritual" de Popstars en la búsqueda de la nueva banda pop, brindó detalles exclusivos sobre cómo se gestó su desembarco en la televisión y soltó una grave acusación sobre el proceso de casting.

La negociación con Telefe y una advertencia implacable

Con su característico estilo frontal y sin filtros, el mediático relató a minutouno.com los entretelones de su contrato y dejó en claro que la producción le otorgó un amplio margen de acción para desarrollar su labor. Durante la entrevista, destacó los siguientes puntos fundamentales de su incorporación al formato:

Acuerdo extenso pero exitoso: Reconoció que lograr el acuerdo fue una "negociación medio larga", pero celebró que finalmente las autoridades del canal aceptaron la gran mayoría de sus condiciones.



Libertad absoluta: Aclaró que la productora "lo dio todo", se mostraron "superpiolas" y le otorgaron muchísima libertad, lo que lo hizo sentir completamente cómodo para aceptar la propuesta.



La gran polémica: Soltó una explosiva bomba al asegurar que, aunque prefiere resguardar el nombre, dentro del grupo de participantes "hay una que es chorra" (ladrona).



Advertencia a la producción: Deslizó la posibilidad de que el canal decida evitar emitir o "sacar" ese conflictivo episodio en la pantalla. No obstante, advirtió firmemente que si deciden ocultarlo, él mismo se encargará de subir todo el material a su propio canal de stream, ya que se "entera de todo".



Con estas contundentes declaraciones, la expectativa por el inicio del certamen aumenta de forma considerable. El reality promete no solo aportar un enorme despliegue de talento musical, sino también fuertes condimentos, revelaciones y controversias desde el detrás de escena.

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