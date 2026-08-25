La hija de un famoso conductor de TV audicionó en Popstars con un clásico





El esperado regreso del certamen musical Popstars a la televisión nacional trajo consigo grandes e inesperadas sorpresas. Durante el primer programa del reality emitido por Telefe, Valentina Pergolini, la hija menor del reconocido conductor y productor, deslumbró al jurado en las audiciones presenciales realizadas en el Parque Roca.

Su camino en Popstars para consagrarse en la televisión

La joven artista de 20 años, fruto del matrimonio entre Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán, se presentó como una aspirante más entre las 3.000 chicas que superaron el primer filtro virtual. En su audición frente a los coaches, la participante que portaba el número 2274 destacó por los siguientes motivos:

Interpretó a capella durante 30 segundos una potente versión de "Baby one more time", el icónico éxito de la estrella del pop estadounidense.



Expresó frente a las cámaras su inmensa alegría por la "energía linda" y el compañerismo que se vivía en el Estadio Mary Terán de Weiss.



Estalló de emoción al escuchar de la boca de Nico Vázquez que su número había sido seleccionado oficialmente para avanzar a la siguiente etapa de la competición.



A pesar de cargar con el peso de un apellido sumamente conocido en los medios, Valentina viene forjando su propia trayectoria con un perfil bajo y enfocada en el teatro musical. Tras lograr su debut actoral en el circuito comercial con la comedia Despertar de Primavera en la Avenida Corrientes, ahora buscará que su gran sueño musical se haga realidad en este multitudinario formato.

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