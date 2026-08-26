Camila Mayan, complicada en el reclamo judicial que le inició a Alexis Mac Allister

El conflicto judicial entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que el futbolista solicitó que su expareja se haga cargo de la tasa de justicia, después de que ella pidiera quedar eximida de ese pago.

En medio de la disputa, Mauricio D’Alessandro analizó el reclamo de la influencer y lanzó una contundente advertencia sobre sus posibilidades de obtener una compensación económica por los años de convivencia que compartió con el jugador de la Selección argentina en Europa.

Durante una entrevista con Puro Show (El Trece), el abogado explicó que para determinar si corresponde este tipo de compensación es necesario comparar la situación económica de la persona antes de iniciar la convivencia y después de la ruptura.

“Los requisitos para la compensación económica exigen mirar cómo entró la persona a la pareja y cómo salió. Si salió mejor económicamente, las posibilidades de éxito decaen terriblemente”, sostuvo.

El punto que podría complicar a Camila Mayan



D’Alessandro consideró que algunos aspectos de la vida de Mayan durante la relación podrían jugar en contra de su reclamo. Entre ellos, mencionó sus estudios y el hecho de haber adquirido nuevas herramientas durante los años que vivió en Inglaterra.

“Estudió mientras estaba en Inglaterra, aprendió un idioma y tiene unos pesitos más que cuando entró. Por lo tanto, me parece que sus posibilidades son pocas, muy pocas judicialmente”, afirmó.

El abogado también fue consultado sobre la ruptura entre Mayan y Mac Allister y la posibilidad de que el episodio relacionado con una amiga del futbolista pudiera tener alguna incidencia en el reclamo.

“Veo en tu mirada que me estás diciendo que Mac Allister se fue con una amiga, si eso es daño moral. Eso no es compensación económica, eso es daño moral. El abogado que lo haga tiene que pedir daño moral, decir: ‘Te fuiste con mi amiga’. Pero bueno, eso es bastante difícil... O sea, probar un daño moral en un divorcio es bastante difícil”, explicó.





En ese sentido, remarcó que el hecho de que la pareja no haya contraído matrimonio no necesariamente impide un reclamo de este tipo, ya que la convivencia también tiene reconocimiento legal bajo determinadas condiciones.

“Hoy en gran parte está equiparado el tema de la convivencia a la pareja, y en el caso de la compensación más todavía”, señaló.

El acuerdo económico y otro posible obstáculo



Durante la charla también apareció un dato que podría resultar determinante en la disputa. Según había contado Yanina Latorre, al momento de separarse Mayan y Mac Allister habrían alcanzado un acuerdo económico que incluía un automóvil y el alquiler de un departamento.

D’Alessandro hizo referencia a ese acuerdo con ironía: “El auto estaba cansado parece, un autito medio cansado. Pero bueno, no sé... Sí, pero cansado, no es lo mismo... Vos querés un auto chino con todos los chiches, no sé, creo. Independientemente de eso, eso conspira”.

El letrado también mencionó otro aspecto que, según su análisis, podría ser clave: los plazos para presentar un reclamo por compensación económica.

“Si ya aceptó un acuerdo y ese acuerdo ahora no le parece suficiente, ya se tiñó. Y además tiene otro problema: tiene un problema de caducidad. Pasados los seis meses ya no se puede reclamar la compensación económica desde la ruptura”, explicó.

Finalmente, aunque cuestionó las posibilidades judiciales de Mayan, D’Alessandro aclaró que tiene una buena impresión personal de ella y valoró el camino que construyó después de la separación.

“No la veo, pero la chica a mí la verdad me cae bien, tengo una natural simpatía con la chica. Claro, la familia Mac Allister me va a matar, pero me parece graciosa cómo se expresa y bueno, es fresca, consiguió trabajo, estudió. Notás que estas chicas que van o se van a otro país con el futbolista de turno estudian, ella hizo ese esfuerzo, me parece loable. No da para el lore, lo único”, expresó.

Además, el abogado se refirió a la exposición pública de la influencer y deslizó que podría existir una estrategia detrás de sus apariciones y declaraciones.

“Ella lo hace por publicidad, cien por ciento para mí. Lo hace por publicidad y lo hace bien. Le diría que si nosotros en Puro Show seguimos hablando de ella, que lo siga haciendo un ratito más hasta que se agote. Se le va a agotar”, concluyó.

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