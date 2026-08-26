Aseguran que eso registraba la cuenta bancaria de Tini Stoessel tras la auditoria

Un verdadero escándalo estalló por estas horas entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, quien hasta ahora tenía el manejo de la carrera musical de su hija. Decidida a hacer un cambio, la artista optó por hacer una auditoría que sacudió la paz familia de lo que, hasta el momento, lucía como una familia modelo.

Qué reveló la auditoría privada que hizo Tini Stoessel



En primer lugar, la auditoría reveló que la artista no tiene participación accionaria ni control sobre ninguna de las sociedades que perciben los ingresos de su música, marca e imagen. Todo el patrimonio generado está concentrado en empresas administradas por su padre.

De hecho, Tini no disponía de acceso a sus cuentas ni cobraba directamente las ganancias pasadas y futuras de sus contratos discográficos. Recién en junio de 2026 logró acceder a una cuenta bancaria a su propio nombre por intermedio de sus nuevos abogados.





Por otro lado, se constató que, aunque firmó documentos para la intervención de dichas sociedades por confianza, nunca existió un acuerdo formal en el que le cediera explícitamente los derechos de su imagen o de su producción artística.

Tras este decepcionante hallazgo, sus abogados se encuentran reestructurando el patrimonio y buscando el cierre definitivo de las sociedades para que la cantante tome el control completo de su carrera e ingresos de cara a sus próximos compromisos.

Cabe señalar que, en medio de la vorágine de la noticia, trascendió que Tini tenía apenas 2.000 euros en su cuenta de ahorros, siendo que en su última gira había factura 43.000.000 de dólares. Todo ese dinero quedó en manos de empresas donde ella ni siquiera figuraba.

Definitivamente, esto implica una ruptura total en la relación de Tini con sus padres, pese a su infinita devoción por ellos. Especialmente, por Alejandro, a quien le escribió la canción "pa", luego de una severa internación del productor, que casi lo deja sin vida.





minutouno.com