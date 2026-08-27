El duro entrenamiento de Antonela Roccuzzo para mantenerse saludable y en forma

Hay estilos que se construyen a fuerza de estilistas y equipos de imagen, y hay otros que simplemente son. El de Antonela Roccuzzo pertenece a la segunda categoría: una belleza natural, sin estridencias, que la convirtió en una de las mujeres más seguidas del mundo del deporte.





A sus 38 años, la rosarina lleva un estilo de vida saludable para cuidar su estado físico y su bienestar. En ese sentido, reveló cómo es su rutina de entrenamiento y qué hábitos lleva a cabo para mantenerse en forma.

Según contó en una entrevista con ELLE, Roccuzzo intenta entrenar todos los días y realiza clases grupales dos veces por semana. Además, lleva distintos hábitos saludables junto a Lionel Messi, como no consumir

“Intento entrenar todos los días. Dos veces por semana hago clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de llevar mi mente a otro lugar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, explicó la rosarina.

Roccuzzo también incorporó ejercicios de fuerza a su entrenamiento habitual y reconoció que en un principio tenía ciertos prejuicios sobre las pesas porque temía aumentar demasiado su musculatura, pero con el tiempo entendió la importancia de este tipo de actividad.

"Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner grande, pero eso nunca ocurrió", contó.

Actualmente considera fundamental el trabajo de fuerza y hasta recomienda que sus padres también incorporen este tipo de ejercicios en su rutina diaria.





La alimentación saludable que comparte con Messi



Más allá del entrenamiento, Antonela destacó que la alimentación es otro de los pilares de su estilo de vida. Debido a las exigencias deportivas de Lionel Messi, la familia mantiene una rutina basada en comidas equilibradas y productos saludables.

"Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable", señaló.

Además, reveló que junto al futbolista buscan priorizar alimentos orgánicos y mantienen hábitos como no consumir alcohol ni fumar.

"No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico", aseguró.

Para Antonela, el equilibrio entre ejercicio, nutrición y bienestar emocional es la clave para sostener una vida saludable. "Todo se combina, con el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vivir", concluyó.

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