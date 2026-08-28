Mauro Icardi y la China Suárez, sin casa en Turquía: dónde quedaron sus pertenencias

El ciclo de Mauro Icardi en el Galatasaray llegó a su fin el pasado 30 de junio con la finalización de su contrato. Con la salida del club turco, el delantero argentino debió dejar la residencia en Estambul que la institución le facilitaba para su estadía en el país y que el futbolista compartía con la China Suárez, su novia.





Mudanza a la distancia para Icardi y la China Suárez



El desalojo de la vivienda presentó complicaciones logísticas. Impedidos de viajar a Turquía por trabas legales, Icardi y Eugenia "La China" Suárez debieron gestionar el retiro de sus bienes de manera remota. Según reveló el periodista Gustavo Méndez en su espacio de streaming, la totalidad de los objetos personales de la pareja y sus hijos fue retirada de la propiedad y trasladada a un depósito.

De momento, sus pertenencias permanecen en custodia a la espera de que la familia defina su próximo destino residencial. Cabe señalar que reina la incertidumbre en torno al futuro profesional de Icardi, dado que el mercado de pases cierra el próximo 1 de septiembre y aún no tiene arreglo con ningún club.





San Pablo piensa en Mauro Icardi para reemplazar a Jonathan Calleri



El mercado de pases podría provocar un movimiento inesperado antes de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. San Pablo comenzó a analizar alternativas para reforzar su ataque después de la lesión sufrida por Jonathan Calleri y, según medios brasileños, uno de los nombres que apareció en escena es el de Mauro Icardi.

El delantero argentino se encuentra libre después de finalizar su vínculo con Galatasaray y todavía no definió dónde continuará su carrera. La posibilidad adquiere especial relevancia porque tendrá que enfrentarse con Boca en los cuartos de final del certamen continental. La serie está prevista para septiembre, con el primer partido en La Bombonera durante la semana del 9 y la revancha siete días después en el Morumbí.

El escenario cambió para el conjunto paulista después de lo ocurrido ante Chapecoense: Calleri sufrió una fuerte torcedura en el tobillo izquierdo durante la derrota por 1-0 y tuvo que abandonar el campo de juego a los 31 minutos. El atacante terminó visiblemente dolorido, con hielo sobre la zona afectada y dificultades para apoyar el pie.

minutouno.com