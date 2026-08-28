Así se retiró Campanita de la casa de Gran Hermano, tras intervención de seguridad

La tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada tocó su techo en las últimas horas tras un violento cruce que terminó de la peor manera. Lo que inició como un reclamo doméstico por la pérdida de un kit de maquillaje derivó en una acalorada discusión con agresiones físicas y la intervención directa de la producción.

El conflicto comenzó cuando Campanita —actual visitante y aliada de Mariela— denunció la desaparición de sus cosméticos. Ante la falta de respuestas, la participante elevó la apuesta y amenazó con deshacerse de los objetos personales del resto de los jugadores si sus pertenencias no aparecían.

La situación escaló de forma crítica cuando Campanita tomó las fotografías familiares del hijo de Pincoya. El gesto provocó la reacción inmediata de la jugadora chilena, desencadenando una fuerte confrontación cara a cara con insultos, reclamos por "falta de códigos" y empujones que obligaron al resto de los integrantes de la casa a interponerse para frenar la violencia.

Expulsión, resistencia e intervención de personal de seguridad en Gran Hermano



Ante la gravedad de los hechos, el "Big" emitió un comunicado tajante. Si bien ambas involucradas manifestaron intenciones de abandonar el juego por cuenta propia, la producción aclaró que la salida se ejecutaba bajo la figura de expulsión directa por infringir las normas de convivencia.

Mientras Danelik acató la medida, se despidió de sus compañeros y cruzó la puerta de salida, Campanita protagonizó un nuevo episodio de tensión al atrincherarse en la casa. A los gritos, la participante se negó a retirarse argumentando que la sanción resulta "injusta" al considerar que no ejerció agresiones físicas contra sus compañeros.

Finalmente, y tras la intervención de personal femenino de seguridad, la exparticipante no tuvo más remedio que abandonar la casa más famosa del país.

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