Moria Casán causó furor desde las playas del Caribe con una impactante microbikini

A sus 80 años recién cumplidos, Moria Casán volvió a demostrar por qué es un ícono indiscutido de la cultura pop argentina y una verdadera máquina de generar impacto en el universo digital. Tras celebrar el aniversario de su nacimiento con un íntimo festejo en su residencia de Parque Leloir, rodeada por su hija, sus nietos y su círculo de amigos más cercano, "La One" causó furor en las redes sociales, donde miles de usuarios inundaron las plataformas con mensajes de admiración a su vigencia inquebrantable.

Por qué Moria escapó al Caribe y no celebró sus 80 con una mega fiesta



Lejos de los grandes eventos mediáticos, la diva eligió hacer un alto en su agenda profesional para regalarle un freno al ritmo habitual y regalarse unas vacaciones en el Caribe: "No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje. Yo festejo la vida todo el año y para mi cumpleaños vuelo a algún lado para tomarme un descanso y agasajarme", reveló en una entrevista concedida a la Revista Gente.

Y añadió: "En una fiesta uno tiene que ser anfitrión y hoy no puedo ser anfitriona de mil o dos mil personas. Me agota y no lo disfruto", argumentó para explicar la razón detrás de su decisión, que finalmente la impulsó a pasar unos días alejada del ruido de la ciudad y rodeada de un paraíso.

Fue entonces cuando Moria se dedicó a compartir algunas fotos con una malla animal print que encendió a sus seguidores y cosechó los mejores comentarios.





Sin necesidad de organizar una megafiesta para mil invitados, a Moria le bastó con un festejo a puertas adentro y su habitual soltura mediática para adueñarse una vez más de la conversación pública, consolidándose como una figura eterna que trasciende generaciones y domina las redes sociales a sus ocho décadas de vida.

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