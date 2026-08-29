Una influencer denunció que fue atacada antes del partido de Boca

La influencer Valentina Salcedo, reconocida por su vínculo con el mundo Boca, denunció que fue víctima de una violenta agresión en la previa del partido ante Lanús en La Bombonera y responsabilizó de forma directa a Cristian Riquelme, el hermano del presidente xeneize.

Según su testimonio, el ataque ocurrió cuando se dirigía al estadio junto a dos amigas y fue interceptada por un grupo de mujeres que la golpearon y la amenazaron con un arma blanca.

Salcedo, que actualmente es pareja del periodista Pablo Carrozza, relató el episodio en sus redes sociales y apuntó contra “Chanchi” Riquelme y su mano derecha, Ezequiel Benvenutto, alias “El enano”.

La influencer aseguró que no es la primera vez que recibe amenazas y también señaló a Juan Román Riquelme por permitir este tipo de situaciones.

El testimonio de Valentina Salcedo: “Me pegaron para matarme”

La influencer contó lo sucedido con detalles en Instagram: “La mano derecha del ‘Chanchi’ Riquelme, Ezequiel Benvenutto, mandó a cuatro mujeres con una punta a rayarme la cara. Estoy con vida gracias a Dios”.

“Me metieron una piña en la cara, me agarraron de los pelos y me patearon en el piso. Me pegaron para matarme, si no fuera por mis amigos, tenía toda la cara cortada ”, agregó en su posteo.

Y luego apuntó contra el presidente de Boca: “Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto. No es la primera vez que el ‘Chanchi’ Riquelme me amenaza a través de terceros”.

“Este tipo está obsesionado conmigo, y es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida, y no es la primera vez que me hace maldades. Hablo porque me cansé de vivir con miedo. Hasta acá llegó mi silencio”, abundó en referencia a otros problemas con Cristian Riquelme, con quien se le atribuye una antigua relación.

La reacción de Pablo Carrozza y la denuncia judicial

El periodista confirmó que el episodio fue denunciado ante la policía: “Los hechos han sido denunciados formalmente y se aportaron todos los elementos necesarios para que se investigue”.

“Dejo constancia pública de que Ezequiel Benvenutto y Cristian Riquelme deberán responder ante la Justicia por cualquier eventual responsabilidad que pudiera corresponderles respecto a la seguridad e inseguridad de Valentina Salcedo”, expresó.

“Se acostumbraron a que nunca les pase nada. Terminaron confundiendo silencio con impunidad. Esta vez no les va a salir tan barato; se acabó el recreo, se van a tener que hacer cargo”, concluyó.

TN