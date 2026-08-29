Revelaron cómo fue la adolescencia de Tini Stoessel y el control de sus padres

El conflicto entre Tini Stoessel y sus padres sumó una nueva mirada desde afuera. Esta vez, Ronnie Arias recordó cómo era el entorno de la cantante cuando todavía era una adolescente y comenzaba a consolidarse como una de las figuras juveniles más populares del país.

Durante una charla en Ángel Responde, el conductor habló desde su propia experiencia con la artista y reconstruyó algunas de las situaciones que, según contó, presenció durante las entrevistas que Tini realizaba en aquellos años.

“La madre de Tini la acompañaba hasta al baño”, aseguró Arias al referirse a Mariana Muzlera. Y agregó que durante las entrevistas que compartieron en La 100 la mujer intervenía para indicarle qué debía responder.

Pero el recuerdo fue todavía más contundente cuando Arias hizo referencia a una de las apariciones televisivas de Tini: “La tuvieron como un personaje de Disney. En la mesa de Mirtha estaba Mariana del otro lado haciéndole señas, una chica manejada”.

Las declaraciones se producen en un momento particular para la cantante. Las versiones sobre una auditoría vinculada a la administración de los negocios construidos durante su carrera y el posterior distanciamiento de parte de su entorno familiar volvieron a poner bajo la lupa una etapa que hasta ahora había sido contada, principalmente, desde el éxito profesional.

En la mesa de Ángel Responde, los dichos de Arias derivaron en una discusión sobre lo que puede significar para una persona adulta cuestionar o alejarse de una estructura familiar que estuvo ligada durante años a su vida personal y profesional.

Romina Scalora planteó que esa ruptura podría ser especialmente difícil para Tini: “Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular; esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija”.

Ángel de Brito, en tanto, puso el foco en el impacto emocional que podría tener la situación para la artista. “Imaginate la decepción para esa hija, le cambió el mundo”, expresó.

Así, mientras el conflicto familiar continúa generando versiones y especulaciones, el recuerdo de Ronnie Arias volvió a instalar una pregunta sobre cómo fueron realmente los primeros años de Tini detrás de la enorme exposición que alcanzó desde muy joven.

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