Adrián Suar apuntó contra el Gobierno de Javier Milei

Mientras brilla con su éxito "Yo, narciso" en todos los cines, Adrián Suar fue entrevistado por el periodista Luis Novaresio y no esquivó los temas inherentes a la política argentina. Al igual que ya hizo en otro momento, el productor y actor volvió a opinar sobre la gestión de Javier Milei, dejando un duro mensaje.

Tras el insistente ataque del presidente a los periodistas, Suar deslizó: "Generalmente, todos los que han intentado ir tan fuerte contra los medios, contra los periodistas... la historia dice hasta ahora, que pasarán 22 meses, 32, 29, 22, no se puede", sostuvo.

"Yo puedo entender, uno puede hacer el escenario y de la imaginación que se siente del otro lado cuando hay de todo, hay periodistas buenos, hay actores buenos, hay actores malos y periodistas que hacen mal su trabajo y hay periodistas que hacen bien su trabajo. Más allá de todo eso y puedo entender que en el vértice del poder te enloquezca que hablen mal de vos. Pero a la gestión buena no le gana a nadie, pero enloquecerse con lo que dicen, no le veo lógica", continuó.

Y añadió: "Hecho mata opinión. ¿Cuántos goles hiciste?". Cabe señalar que esta no es la primera vez que Adrián Suar se posiciona en la vereda opuesta a la administración libertaria, dejando en claro que la reacción del presidente no lo condiciona al momento de dar su parecer.

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