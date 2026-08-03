La Joaqui fue contundente al hablar de Luck Ra tras la ruptura

El final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra continúa dando de qué hablar. En medio de las repercusiones que generó la separación, la cantante decidió sincerarse sobre el momento que atraviesa y dejó en claro que no piensa alimentar ningún tipo de enfrentamiento con quien fue su pareja durante dos años.

Durante una entrevista con Infama, la artista compartió una profunda reflexión sobre el duelo que implica cerrar una historia de amor y explicó cómo intenta atravesar esta nueva etapa. “El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra”, reflexionó.

En ese sentido, contó que eligió comenzar terapia para procesar la ruptura sin actuar desde el enojo o el resentimiento. “Ir a terapia es un gesto lógico de una persona de mi edad. Sé que cuando uno está triste, tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar del amor siempre. Porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”, expresó.

Lejos de sumarse a las especulaciones que rodearon la separación, La Joaqui aseguró que no tiene reproches hacia Luck Ra y pidió que cesen los ataques que el cantante viene recibiendo en las redes sociales.





“Yo sé que cuando hay una ruptura es mucho más comercialmente rentable que haya un caos o que las dos partes se odien. Pero no tengo nada malo para decir de Facu. De hecho, me encantaría que le dejen de decir cosas feas”, sostuvo.

Luego explicó por qué considera injustas muchas de las críticas que recibió el cordobés tras la decisión de ponerle fin a la relación.

“Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero. Entonces me parece injusto que porque él sea honesto y diga que ya no siente lo mismo, lo fulminen. Él está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita”.

La cantante también aprovechó para responder a quienes involucraron a sus hijas en medio de la polémica y aclaró cuál fue siempre el rol que ocupó Luck Ra dentro de su familia.

“Me duele que hablen del tema de mis hijas porque yo nunca cargué a nadie con las responsabilidades de mis hijas. Es el primer novio mío con el que conviven mis nenas y nunca le pedí a un hombre que las cuide, que las lleve al colegio o que se haga cargo de ellas”, afirmó.





Cómo atraviesa La Joaqui este nuevo momento



Sobre el cierre de la entrevista, La Joaqui confesó que, pese al dolor que le produjo la separación, todavía siente un profundo cariño por el cantante y que no tiene pensado volver a apostar al amor en el corto plazo.

“No quiero conocer a nadie. Quiero ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”, concluyó, dejando en claro que prefiere atravesar este proceso desde el respeto y el afecto antes que desde el conflicto.

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