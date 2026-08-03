Lali Espósito sorprendió a Rosalía con una insólita historia de amor

Después del conmovedor testimonio de Ángela Torres, fue el turno de Lali Espósito de ingresar al confesionario de Rosalía, uno de los momentos más comentados de la visita de la artista española a Buenos Aires. Fiel a su estilo, la cantante mezcló humor, ironía y sinceridad para contar una anécdota tan insólita como costosa que vivió durante una relación con un hombre de España.

Frente a Rosalía y al público presente, Lali comenzó contextualizando la historia. "Había estado saliendo con alguien de España por un buen tiempo. Y soy una persona muy generosa, como cualquier buen argentino, así que siempre terminaba pagando todo: el Airbnb, el hotel… básicamente todo".

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. La artista recordó que una noche, mientras se hospedaban en un hotel, ocurrió un accidente que terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla.

"Un día, estábamos en una habitación de hotel cuando esta persona decidió encender un porro adentro. Fui a darme una ducha, y cuando salí, me estaba preparando cuando, de repente, vi llamas y humo negro espeso… la habitación del hotel estaba literalmente en llamas".





La cantante relató que la situación fue desesperante y que tuvo que salir de la habitación sin siquiera poder vestirse. "Corrí por todo el hotel completamente desnuda, desesperada tratando de pedir ayuda. Fue un caos total".

El dinero que perdió por amor



Luego de recordar el incendio, Lali confesó cuál fue la parte de la historia que más la sigue indignando hasta el día de hoy: haber terminado haciéndose cargo de todos los gastos ocasionados por el accidente.

"Lo que más me frustra es que fui tan idiota. Terminé pagando todos los daños causados por el incendio, una fortuna en euros, y esa persona nunca me devolvió ni un solo centavo".

Lejos de mostrarse resentida, la cantante eligió cerrar la anécdota con una reflexión sobre las decisiones que muchas veces se toman cuando uno está enamorado.

"Al final, estas son las cosas que hacemos por amor. Yo también fui la tonta. A veces nos lanzamos a estas situaciones… Pero no te preocupes, ¡no fueron 50 millones de euros!".

¿De quién hablaba Lali Espósito?



Como ocurrió con la confesión de Ángela Torres, el video de Lali no tardó en viralizarse y generó un intenso debate en las redes sociales. Apenas comenzaron a circular las imágenes, cientos de usuarios intentaron descubrir quién era el español al que hacía referencia la artista.

Entre las principales teorías aparecieron dos nombres. Por un lado, varios fanáticos señalaron que podría tratarse de Rels B, con quien Lali fue vinculada sentimentalmente tiempo atrás. Por otro, otros usuarios recordaron el supuesto vínculo que habría mantenido hace algunos años con un director español con el que trabajó profesionalmente y con quien, según distintos rumores de la época, habría atravesado una relación complicada.

Por el momento, Lali Espósito evitó revelar la identidad de la persona involucrada y no dio más detalles sobre aquella historia. Sin embargo, sus declaraciones volvieron a convertirse en uno de los momentos más comentados del confesionario de Rosalía y dispararon una ola de especulaciones entre sus seguidores.

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