Coty Romero se someterá a un cambio estético y sorprendió a sus seguidores





Coty Romero sorprendió a sus seguidores al revelar que se someterá a una cirugía estética que tenía pendiente desde hace tiempo. La influencer correntina contó que decidió realizarse un aumento mamario y mostró, a través de un video en Instagram, cómo fue la consulta con el cirujano que estará a cargo de la intervención.

Con la ansiedad propia de los días previos, la ex Gran Hermano registró cada momento de la visita a la clínica y expresó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa.

"Acompañenme a mi turno con el Dr. Diciervo para elegir unas lolas. Estoy esperando el auto para irme pero estoy re ansiosa. Estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner en todo el cuerpo. ¡Qué emoción!", expresó Coty Romero.

Luego explicó que quiere compartir todo el proceso con su comunidad y mostró cómo fue el momento de evaluar los distintos tipos de implantes junto al especialista.

"Acá arranca mi proceso completo de ponerme lolas. Y quiero compartirlo con ustedes, así que les voy a hacer partícipes de todos estos momento. Acá me van a ver inspeccionando las distintas siliconas que había. Pero como yo no tengo idea de absolutamente nada, para eso está el Dr. Manuel Fernández Diciervo, que me explicó las diferencias entre cada una para elegir la perfecta para mí".

Además, reveló que esta decisión no es reciente y que ya había iniciado el proceso hace un tiempo, aunque en aquel momento no estaba completamente convencida.





"Y es que hace dos años ya yo lo había visitado con la intención de ponerme tetas, por supuesto, y esto no se los conté yo a ustedes. Pero no estaba completamente decidida como ahora. Así que recién ahora retomamos esto y vengo cien por ciento con ganas de tener dos cabezas de enano", confesó entre risas.

Cómo fue la elección de los implantes



Durante la consulta, la influencer recibió asesoramiento sobre los diferentes tamaños, técnicas y opciones disponibles antes de tomar la decisión definitiva. Según contó, el acompañamiento profesional fue determinante para avanzar con tranquilidad.

"Él me explicó absolutamente todo, lo que me parece súper importante. El tamaño, las técnicas utilizadas, la ubicación. Y es más que obvio que lo iba a elegir a él porque conozco sus trabajos y son verdaderamente impecables", destacó.

Más tarde, Coti se colocó distintos probadores frente al espejo para definir el volumen que quería lograr con la cirugía.

"Ahora sí, después de ver todos los detalles, pasamos a probarnoslas, que me parece el momento más importante de una girl cuando se está por operar las tetas. Este fue el momento en el que terminé decidiendo los centímetros cúbicos que me quería poner".

La ex participante del reality también contó que se tomó el tiempo necesario antes de elegir los implantes y explicó por qué probó distintas alternativas.

"Igual no saben la cantidad de tiempo que estuve acá probándomelos porque obviamente soy indecisa. Es importantísimo para una chica elegir sus implantes. Ahí me pongo la remera porque no es lo mismo probarse con top que con remera. Hay que probar todas las formas posibles", relató.

Por último, aseguró que está viviendo esta experiencia con mucha ilusión y adelantó que mostrará cada etapa de la operación y la recuperación.

"Y les comparto también estos momentos porque el proceso lo estoy re disfrutando a diferencia de lo que pensé que podía ser. Porque además estoy en manos del mejor, ¿qué más querés? Y una vez dicho esto, acá arranca mi proceso.Acompáñenme que les voy a estar mostrando todo", concluyó Coty Romero.

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