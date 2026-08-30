Aseguran que Wanda Nara y L-Gante pasaron la tarde juntos

Wanda Nara y L-Gante volvieron a estar en el centro de la escena después de que trascendiera que ambos pasaron la tarde juntos en una casa de un country en General Rodríguez. El dato salió a la luz en LAM, donde mostraron una imagen que sería la prueba clave de un nuevo acercamiento entre la empresaria y el cantante.

En el ciclo de América, contaron que la conductora llegó sola a la vivienda del músico y mostraron la imagen de su camioneta estacionada afuera de la residencia . “Tenemos la imagen que es prueba de que Wanda estuvo con L-Gante”, dijo Ángel de Brito.

Además, en el programa aclaró las grabaciones de MasterChef recién arrancarán a fines de septiembre, edición en la que estará el cantante: “Esto es raro porque todavía no están grabando el reality, a fin de septiembre empiezan a grabar MasterChef, el 21 creo”.

LOS RUMORES SOBRE EL VÍNCULO Y LAS DECLARACIONES DE L-GANTE SOBRE WANDA NARA

En el programa también recordaron que L-Gante dejó abierta la puerta a una nuevo reencuentro amoroso con Wanda. “En PH dijo que no descarta el tema con Wanda, dejó la puerta abierta”, recordó Pepe Ochoa, alimentando las especulaciones.

Por su parte, Pilar Smith sumó que, según su información, Wanda Nara quedaba “fascinada” cada vez que compartía tiempo con el cantante. “L-Gante es muy sexual me dijero, y que es bueno”, dijo Pepe y De Brito agregó: “Según Wanda, es el que mejor le hizo el amor”.

Ciudad Magazine