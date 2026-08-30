Maxi López le respondió a Wanda Nara y aclaró sus dichos sobre las fiestas sexuales

Maxi López le respondió a Wanda Nara, luego de que ella lo cruzara en redes por sus confesiones sobre fiestas sexuales en Rusia durante su etapa como futbolista. “El pasado no se puede reescribir según el momento”, sentenció este domingo en Instagram, luego de leer las declaraciones de su ex, y puso el foco en la cronología a modo de coartada.

El descargo arrancó con una aclaración que el propio López marcó como excepcional: “No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, en alusión al segundo nombre de su expareja. La frase apuntó al núcleo de la disputa: si los episodios que describió en PH, Podemos Hablar —el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe— ocurrieron o no dentro del matrimonio con Nara.

En PH, López había relatado su paso por el mundo de las fiestas rusas con un nivel de detalle que sorprendió al estudio. “Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”, contó. Ante la pregunta del conductor, fue directo: “Había dominadoras, había de todo. Tanto para el femenino como para el masculino”. Kusnetzoff indagó sobre el tipo de encuentros —mencionó disfraces de cuero y látigos— y López confirmó que ese universo formaba parte de las noches a las que asistía: “Eran unos lugares increíbles, porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble”.

El relato subió de tono cuando el exdelantero describió un episodio puntual con una persona que, según dijo, “le gustaba la violencia y aplicaba violencia”: “Cuando me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”. El intercambio, contado entre risas y gestos de complicidad, no tardó en llegar a oídos de Nara.

La respuesta de la empresaria no se hizo esperar. En sus historias de Instagram, con fondo negro y tono irónico, Nara escribió: “Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”. Y agregó: “Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”. En una segunda historia, amplió el mensaje con una reflexión dirigida a sus seguidoras: “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

Fue ese cruce el que llevó a López a publicar su descargo. El exdelantero fue escueto pero directo: “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”. Y eligió no profundizar: “Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, escribió, en referencia a los tres hijos que tiene junto a su exmujer.

El párrafo más cargado del posteo fue el que aludió, sin nombrarlo, al escándalo que marcó el fin de su relación con Nara. “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”, escribió, en una referencia velada a la separación de Nara de Mauro Icardi. Y cerró intentando dar vuelta la página: “Yo elegí seguir adelante".

Infobae