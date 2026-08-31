Mirtha Legrand recordó sus comienzos y contó quién le manejaba el dinero





Mirtha Legrand protagonizó un momento de reflexión durante una nueva emisión de La Noche de Mirtha, cuando en la mesa surgió el tema de Tini Stoessel y el conflicto relacionado con el manejo de su patrimonio. A partir de la conversación, la conductora recordó cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y quién se encargaba de acompañarla en aquella etapa.

El intercambio comenzó cuando Guadalupe Vázquez quiso conocer más detalles sobre los inicios de Mirtha y le preguntó: “¿Y la carrera te la manejaba tu mamá?”. La respuesta de La Chiqui fue inmediata y estuvo acompañada por un recuerdo positivo de aquellos años.

“Sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero entonces me sentí muy a gusto”, contó Mirtha sobre el rol que tuvo su madre durante sus primeros trabajos.

La conductora comenzó su carrera artística siendo menor de edad y, al igual que sucede con muchos artistas que dan sus primeros pasos desde jóvenes, estuvo acompañada por su entorno familiar. Sin embargo, aseguró que esa situación no le generó conflictos relacionados con la administración de su carrera.





Mirtha reveló cuánto ganó en su primera película



Alejandro Lerner quiso profundizar en aquella experiencia y le preguntó directamente: “¿Y vos no tuviste problema?”. Mirtha respondió que no y luego sorprendió a todos al revelar cuánto dinero había recibido en uno de sus primeros trabajos.

“No, pero en mi primera película gané mil pesos”, contó La Chiqui, en medio de la charla sobre los vínculos familiares y el manejo del dinero cuando una persona comienza su carrera artística siendo muy joven.

El recuerdo de Mirtha apareció así en medio de una conversación que tenía como punto de partida la situación que atraviesa Tini Stoessel con su padre. La comparación permitió poner en perspectiva dos experiencias completamente diferentes dentro del mundo del espectáculo.

A diferencia de los conflictos que actualmente rodean a la cantante, Mirtha aseguró que vivió sus primeros años de carrera de una manera tranquila y acompañada por su familia. Su relato también dejó una inesperada anécdota sobre sus comienzos y sobre el dinero que recibió por su primera película.

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