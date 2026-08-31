Maxi López le respondió a Wanda Nara tras sus dichos sobre las fiestas en Rusia





La tregua entre Maxi López y Wanda Nara volvió a quedar en pausa después de un nuevo cruce público entre ambos. Todo comenzó cuando el exfutbolista contó en PH, Podemos Hablar algunas experiencias vinculadas a las fiestas a las que asistió durante su etapa en Rusia, declaraciones que provocaron una fuerte reacción de su exesposa en redes sociales.

Ante la repercusión que tuvieron sus dichos, López decidió aclarar públicamente que aquellos episodios ocurrieron antes de conocer a Wanda. “No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió en Instagram, utilizando el segundo nombre de Nara.

Todo había comenzado durante su visita al programa de Andy Kusnetzoff. Allí, el exdelantero recordó cómo eran algunas de las fiestas a las que asistía en Rusia y sorprendió con los detalles de aquellas noches. “Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo”, relató.

La reacción de Wanda Nara



A partir de esas declaraciones, Wanda salió públicamente a cuestionar a su exmarido. En sus historias de Instagram, la empresaria ironizó sobre lo que había contado López y vinculó el relato con el período en el que ambos estuvieron casados.

“Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo”, escribió Nara.

La empresaria continuó con su descargo y sostuvo: “Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

Además, Wanda publicó otro mensaje dirigido a sus seguidoras en el que hizo referencia a su propia experiencia durante el matrimonio. “Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”, expresó.





La contundente respuesta de Maxi López



Frente a los mensajes de su exesposa, López volvió a utilizar sus redes sociales para marcar su postura y negar que las situaciones que había relatado hubieran ocurrido durante su relación con Wanda.

“No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”, afirmó el exfutbolista. Al mismo tiempo, dejó en claro que no tenía intención de profundizar públicamente en cuestiones vinculadas a su vida privada.

“Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, sostuvo López, quien buscó ponerle un límite al enfrentamiento.

Sin embargo, el exdelantero también hizo una referencia al pasado sentimental de Wanda. “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”, escribió, en una alusión directa al conflicto que marcó la separación de Nara y Mauro Icardi.

Finalmente, López cerró su descargo con una frase que dejó clara su intención de no continuar con la disputa: “Yo elegí seguir adelante”.

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