El comunicado que difundió la discográfica de Callejero Fino tras su detención

El entorno de Callejero Fino rompió el silencio después de la detención del cantante en Tigre y difundió un comunicado en el que pidió cautela ante las distintas versiones que comenzaron a circular alrededor del caso. El mensaje fue publicado por la discográfica que representa al artista y posteriormente compartido en redes sociales por Jessica, su pareja.

La empresa decidió no brindar detalles específicos sobre la investigación judicial y centró su mensaje en señalar que el músico, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, se encuentra cumpliendo con los requerimientos realizados por las autoridades.

“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, señalaron desde su equipo. El comunicado apareció horas después de que el artista fuera detenido en la zona de Villa La Ñata, en Tigre, durante un procedimiento realizado por efectivos de la Policía Bonaerense.





¿Por qué detuvieron a Callejero Fino?



Según la información difundida sobre el operativo, el cantante circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok sin patentes cuando fue interceptado por los agentes. Durante la requisa del vehículo, la Policía encontró una pistola Glock calibre .40, considerada un arma de guerra, que tenía la numeración suprimida. En el mismo vehículo viajaba otro hombre de 27 años, quien también fue detenido.

A partir del procedimiento se inició una causa judicial que quedó en manos de la UFI de Benavídez. Tanto Callejero Fino como el otro detenido fueron imputados por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. La situación generó una rápida repercusión debido a la popularidad del cantante dentro de la escena urbana argentina.





El pedido del entorno del cantante



Desde la discográfica remarcaron que no brindarían información que no hubiera sido confirmada oficialmente y pidieron respeto hacia el artista y su círculo familiar mientras continúa la investigación. “Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, expresaron.

El comunicado también buscó establecer una postura frente a la circulación de versiones en redes sociales. El equipo de Callejero Fino pidió a los medios, colegas y seguidores que eviten reproducir información que no haya sido corroborada.

El mensaje fue especialmente enfático en la necesidad de preservar a la familia del cantante mientras la Justicia intenta establecer las circunstancias exactas del procedimiento. “Mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”, solicitaron desde su entorno.





¿Qué puede pasar con la causa?



Por ahora, la investigación judicial continúa abierta y deberá determinar las circunstancias en las que el arma fue encontrada dentro de la camioneta. También será necesario establecer qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los detenidos y cómo continuará el proceso judicial.

La imputación por tenencia ilegal de arma de guerra constituye el eje de la investigación iniciada luego del procedimiento en Tigre. La Justicia deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar la situación procesal de los involucrados.

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