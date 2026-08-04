Wanda Nara sorprendió con una foto junto a Maxi López en plena disputa con Mauro Icardi

Mientras continúa atravesando un intenso conflicto judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una imagen que nadie esperaba. Desde Milán, la conductora mostró un reencuentro familiar junto a Maxi López que rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de comentarios.

La postal fue publicada durante las primeras horas del lunes y retrata a todos caminando por las inmediaciones del Duomo de Milán. Del paseo participaron Maxi López, los hijos que ambos tienen en común, Constantino y Benedicto, las dos hijas de Wanda con Icardi y también Martín Migueles, la actual pareja de la empresaria, quien se integró con naturalidad a la reunión.

El gesto de Wanda Nara que llamó la atención



La imagen reflejó un clima de distensión y buena convivencia entre los integrantes de la familia ensamblada, un escenario que contrastó con el complejo presente judicial que Wanda mantiene con el delantero del Galatasaray.

El reencuentro se produjo apenas unos días después de que la Justicia italiana autorizara a la empresaria a tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas sin necesidad de contar con la firma de Mauro Icardi.

La resolución llegó luego del inconveniente generado por el robo que sufrió Wanda en su casa ubicada en las afueras de Milán, episodio en el que, según trascendió, también perdió la documentación de las menores. En ese contexto, la decisión judicial le permitió avanzar con el trámite y destrabar una situación que se había convertido en un nuevo capítulo de la disputa legal con el futbolista.

La publicación no tardó en multiplicarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la buena relación que Wanda Nara y Maxi López lograron construir con el paso de los años. La imagen también alimentó las especulaciones sobre el presente familiar de la empresaria, ya que se conoció en un momento de máxima tensión con Mauro Icardi, con quien continúa enfrentando distintos frentes judiciales tanto en la Argentina como en Italia.

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