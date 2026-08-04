La polémica reacción de Tuli Acosta sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui





La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue generando repercusiones y, en las últimas horas, una nueva protagonista quedó envuelta en la polémica. Se trata de Tuli Acosta, una de las mejores amigas del cantante cordobés, quien volvió a ser señalada por usuarios de las redes sociales como una supuesta tercera en discordia, pese a que tanto ella como los artistas ya desmintieron esa versión.

Sin embargo, un video que compartió recientemente volvió a despertar todo tipo de especulaciones. En las imágenes, la influencer aparece junto a un amigo, copa de vino en mano, y lanza una frase que muchos interpretaron como una referencia directa al escándalo sentimental.

El video que encendió otra vez las especulaciones



Lejos de terminar ahí, la situación se volvió aún más llamativa cuando la persona que estaba con ella siguió el juego.

"Yo quiero escuchar tu verdad", le respondió.

Sin perder el tono divertido, Tuli insistió con la broma: "¿Quieren escuchar mi verdad? ¿Eso quieren?", expresó entre risas.

Acto seguido, sorprendió al poner "Mi verdad", la reconocida canción interpretada por Maná y Shakira, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una ironía sobre los rumores que la vinculan con el final de la relación entre Luck Ra y La Joaqui.

El video no tardó en viralizarse y volvió a instalar el debate en las redes sociales. Mientras algunos internautas sostuvieron que la influencer simplemente estaba bromeando con una situación que tomó enorme repercusión, otros consideraron que su actitud no fue casual y alimentaron nuevamente las versiones que la señalan como uno de los motivos de la ruptura.

Hasta el momento, ni Tuli Acosta, ni Luck Ra ni La Joaqui volvieron a pronunciarse sobre el video. Sin embargo, las imágenes reavivaron una polémica que parecía haber quedado atrás luego de que los propios protagonistas negaran cualquier tipo de vínculo sentimental entre el cantante y la influencer.

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