"Pensé que me iba a morir": el dramático accidente que sufrió Pepe Ochoa





Pepe Ochoa protagonizó un angustiante momento que pudo haber terminado en tragedia. Durante la última emisión de LAM, el panelista reveló que sufrió un grave accidente automovilístico mientras circulaba por la autopista Panamericana durante el fuerte temporal del pasado viernes y aseguró que, tras lo ocurrido, siente que "volvió a nacer".

Al comenzar su relato, el periodista explicó cómo se desencadenó el accidente y contó que perdió el control del vehículo luego de pasar por un espejo de agua.

“El viernes estaba manejando en Panamericana, iba 70 km/h, agarré un charco de agua y di tres trompos. Mi auto se destruyó todo”, reveló.

A raíz de la experiencia, también aprovechó para remarcar la importancia de respetar las medidas de seguridad al volante y dejó un mensaje para quienes lo estaban viendo.

“Importante usar el cinturón de seguridad”, expresó.





Los detalles del terrible accidente de Pepe Ochoa



Más adelante, Ochoa reconstruyó con mayor detalle cómo fueron esos segundos de desesperación y confesó que llegó a pensar que no iba a sobrevivir.

“Estoy vivo de pedo. Yo venía manejando normal, salí de acá, me fui a comer, me fui a Sex, muy bueno, lo recomiendo y agarré Panamericana, no estaba lloviendo en ese momento, pero hay algo que es que se llaman espejos de agua que yo no sabía que cuando vos los agarrás como que controlan el vehículo y como justo estaba en una curva me patinó el auto, entonces me pegué contra el guardarraíl y empecé a dar vueltas”, contó.

Consultado por Karina Iavícoli sobre qué pasaba por su cabeza mientras el auto giraba sin control, el panelista fue sincero.

“Pensaba mucho en mi familia y pensaba mucho en mi sobrino que tiene 9 meses”, respondió.

Luego, recordó la sensación que lo invadió durante el accidente.

“Pensé que me iba a morir y me pasó también de que me acordaba, después escuchando el relato de Marixa Balli que tuvo un accidente mucho más grave, sentí todo un frío que me recorría el cuerpo, horrible”, manifestó.

Uno de los momentos más emotivos de su relato llegó cuando explicó por qué interpretó que recibió una ayuda "desde el cielo" después del choque. Mientras esperaba la asistencia bajo la lluvia, dos personas frenaron para socorrerlo y una coincidencia lo conmovió profundamente.

“Las dos puertas del auto están destruidas y la verdad que dije: 'Tengo un Dios aparte'. En un momento me quedé abajo de la lluvia esperando AUSA y yo soy muy creyente, esta parte del cuento es muy loca, frenaron dos personas y yo tengo un tema que me encomiendo a mis abuelos todo el tiempo, mis abuelos que ya no están. Uno se llama Enrique, que es mi abuelo Bebe, y después el otro se llama Carlos. Y cuando frenaron, frenaron dos autos, uno de los que se frenó se llamaba Carlos. Y el otro que nunca me dijo su nombre tenía la campera del club donde mi abuelo Enrique jugaba. Señales”, relató emocionado.

Afortunadamente, pese a la violencia del impacto y al estado en que quedó el vehículo, Pepe Ochoa no sufrió lesiones de gravedad y pudo llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

“La verdad es que la saqué barata, no me pasó nada más que este rasguño, que es la nada misma”, concluyó.

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